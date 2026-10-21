NBA／41歲的防守奇兵！76人教頭靠「老詹」破解尼克擋拆奪勝

76人今天在開幕戰以106：100擊敗尼克，成功攪局對手的冠軍之夜。其中，下半場總教練諾斯（Nick Nurse）做出關鍵防守調整，改由41歲球星詹姆斯（LeBron James）負責盯防唐斯（Karl-Anthony Towns），成功扭轉比賽局勢，賽後諾斯也解釋這項變陣背後的考量。

尼克上半場以58：54領先，不過諾斯在下半場改變防守策略，讓詹姆斯對位唐斯，試圖破解尼克最擅長的唐斯與布朗森（Jalen Brunson）擋拆配合，增加球隊防守時的應變空間。

「讓前鋒去防守唐斯其實是很常見的做法，因為他和布朗森有太多擋拆配合，這能讓我們在防守策略上有更多變化，對吧？」

不過，這項變陣並非立即見效，哈特（Josh Hart）一度利用76人的防守調整，連續命中投籃。對此諾斯坦言，「我認為效果很好，當然，哈特一開始連續命中幾球，讓我們為這項調整付出代價，但從整體來看，效果非常好，真的非常好。」

事實上，詹姆斯在第3節就展現影響力，面對唐斯接連2次發生失誤，詹姆斯把握機會完成上籃，其中一次更接獲布朗（Jaylen Brown）的空中接力得分，甚至透過底線發球，讓布朗投進壓哨三分，幫助76人以83：76反超。

76人下半場以52：42壓制尼克，其中第3節更打出29：18攻勢，一舉扭轉戰局，而納斯下半場的防守變陣，也成為這場逆轉的重要轉捩點。