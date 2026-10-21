NBA／76人砸場尼克冠軍夜 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好

美國職籃NBA新球季今天開打，詹姆斯首度披上費城76人戰袍出賽，76人在衛冕軍紐約尼克升起冠軍旗的夜晚，以106比100勝出。

法新社報導，現年41歲的詹姆斯（LeBron James）本季邁入個人NBA生涯創紀錄的第24個賽季，費城76人（Philadelphia 76ers）也是他效力的第4支球隊。

詹姆斯今天攻下14分，並在76人全隊28次助攻中貢獻7次，讓外界一窺他將如何為馬克西（Tyrese Maxey）等年輕隊友創造機會；馬克西攻下全場最高的28分。

詹姆斯接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說：「我可以打得更好。我還在找節奏，畢竟和新隊友相處才2週多…但我喜歡我們的打法。我認為我們打得非常好，尤其是防守。」

前波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics）球星布朗（Jaylen Brown）為76人攻下19分、8籃板、6助攻，中鋒安比德（Joel Embiid）也貢獻13分、11籃板。

尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）拿下全隊最高的21分，唐斯（Karl-Anthony Towns）則攻下19分、12籃板；但76人在第3節重新取得領先後，擋下尼克一波波反撲。

尼克上季在NBA總冠軍賽中，擊敗聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs），終結長達53年的冠軍荒。賽前在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的感人儀式上，尼克傳奇球星布萊德雷（BillBradley）、門羅（Earl Monroe）和佛瑞澤（WaltFrazier）為球員頒發冠軍戒指。

現場觀眾除了尼克死忠球迷、知名演員班史提勒（Ben Stiller）與導演史派克李（Spike Lee），還有搖滾歌手瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）、國家美式足球聯盟（NFL）主席古德爾（Roger Goodell）等名人。\

在尼克隊史第3面總冠軍旗升至球場頂端前，獲選NBA總冠軍賽MVP的布朗森告訴球迷，尼克全隊已經「準備好翻過這一頁」，目標再度奪冠。

詹姆斯首度穿上76人球衣出賽，繳出14分、7助攻 美聯社

身為4屆NBA總冠軍得主兼聯盟歷史得分王的詹姆斯坦言，能在另一支球隊獲頒冠軍戒指的夜晚贏球，令人格外滿意。

兩隊在開賽初期的進攻手感均顯得慢熱。詹姆斯在第1節尾聲以一記上籃拿下加盟新東家後的首分，將比分追成18比19。尼克在第2節3度將領先優勢擴大到10分，但76人逐步追分，半場結束時僅落後4分。76人在第3節一開始成功抄截後，由布朗空拋助攻詹姆斯完成空中接力得分，將差距縮小到1分；詹姆斯隨後一記上籃，助費城76人以64比63重新超前。雙方隨後互有領先，直到76人最終拉開比分；儘管尼克在第4節尾聲一度將落後縮小至1分，76人仍穩住陣腳拿下勝利。