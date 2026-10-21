NBA／誰說我們是弱隊？杜蘭特不服火箭「黑馬標籤」

火箭新賽季即將開打，儘管陣中擁有杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）及湯普森（Amen Thompson）等好手，外界仍有聲音將他們視為西區不被看好的一方。對此，杜蘭特近日受訪時強調真正的對手並不這麼認為，自己也不會受到外界評價影響。

「誰在乎？誰認定我們是弱勢的一方？其他球隊根本不是這樣看待我們的，他們在球探報告中也不會這樣形容我們。他們尊重我們，也足夠尊重比賽，所以會認真做好對付我們的準備。」

杜蘭特進一步指出，外界對球隊的看法隨時可能改變，「球迷或許在第一周結束後，就會對我們有不同看法，第二周又可能改變，誰知道呢？我只專注於建立我們自己的球隊風格，也知道對手一定會做好準備來迎戰我們。」

事實上，火箭上季繳出52勝30敗的戰績，排名西區第5，不過季後賽首輪就以2勝4敗不敵湖人，連續2年止步首輪。儘管杜蘭特例行賽仍有場均26分、5.5籃板及4.8助攻，投籃命中率達52%的表現，但球隊始終未能在季後賽突破，也讓外界對他們的爭冠實力抱持疑問。

為了在新賽季有所突破，火箭休賽季持續補強，找來前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）、射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）及新人桑頓（Bruce Thornton），加上因前十字韌帶傷勢缺席整個上季的范弗利特（Fred VanVleet）傷癒歸隊，以及亞當斯（Steven Adams）回歸禁區輪替，讓球隊戰力更加完整。