NBA／馬刺雷霆首戰火藥味！霍姆葛倫被撂倒、3威廉斯和溫班亞瑪吞T

NBA例行賽今天點燃戰火，上季西區冠軍賽組合馬刺和雷霆隊正面交鋒。第2節就爆發「大場面」肢體衝突，雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）在卡位時，遭馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）過肩摔，一度引發雙方球員推擠，所幸衝突未進一步擴大。

霍姆葛倫第2節開賽3分多鐘時，和福克斯卡位卻被撂倒，此舉讓雷霆球員非常不滿，發生推擠和拉扯球衣衝突，但衝突並未再擴大。

裁判認定福克斯是一級惡意犯規，雷霆隊球員威廉斯（Jaylin Williams）、威廉斯（Jalen Williams）和威廉斯（Kenrich Williams）被吹技術犯規，馬刺則是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）吞技術犯規。

雷霆半場打完領先21分，溫班亞瑪7投0中，靠罰球拿下8分。馬刺第三節展開反撲，一度追到個位數落後。