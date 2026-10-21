NBA／防守範圍大到紐約！太陽惡棍祭「詹皇屏蔽器」嘲諷詹姆斯首秀

隨著新賽季開打，41歲球星詹姆斯（LeBron James）迎來轉戰76人的開幕賽，然而昔日死對頭、太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）竟提前為他送上「大禮」，繼先前推出的「詹皇屏蔽器King Blocker 9000」惡搞廣告後，這次更將廣告搬到麥迪遜花園廣場附近的大型看板，讓詹姆斯在迎接新東家首秀之際，也難逃老對手的隔空嘲諷。

廣告中，布魯克斯坐在沙發上觀看電視，沒想到螢幕裡竟出現另一個扮成購物台主持人的自己，並大聲推銷，「你是不是已經聽膩了史上最偉大籃球員的消息？他去了哪裡？這季又替哪支球隊打球？又代言了什麼荒謬的新產品？」

接著，布魯克斯介紹這款「King Blocker 9000」，號稱利用先進技術，只要偵測到詹姆斯的名字或相關稱號，就會立刻將聲音消除。廣告中只要有人提及詹皇，畫面便會出現紅色「Blocked」（已封鎖）字樣，讓老對手的名字瞬間消音，充滿惡搞意味。

有趣的是，這支廣告背後還藏著商業競爭關係。詹姆斯今年9月才宣布與預測市場平台Polymarket合作，如今布魯克斯卻找上競爭對手Kalshi，趁NBA開幕日推出專門「封鎖詹皇」的廣告。Kalshi甚至將屏蔽器製作成實體商品，開放球迷參加抽獎，讓兩人的恩怨從球場一路延燒到廣告市場。

事實上，布魯克斯與詹姆斯的恩怨早在2021年就已埋下伏筆，當時還效力灰熊的布魯克斯，曾在比賽中遭詹姆斯投進關鍵球，還被對方做出「太矮了」的手勢嘲諷。雙方真正交惡則是在2023年季後賽，布魯克斯當時公開嗆聲，「他老了，我就是喜歡挑釁強者，除非有人能在我面前拿40分，否則我不會尊敬他。」沒想到灰熊最終以2勝4敗不敵湖人，反倒成為球迷調侃的對象。

即使後來轉戰太陽，布魯克斯仍沒有放過詹姆斯。2025年兩人在場上多次發生口角，布魯克斯甚至稱對方是「社群媒體成癮者」，還曾表示，「他喜歡別人對他俯首稱臣，但我不會低頭，所以這不是讓他更有興趣，就是讓他更生氣。」

如今詹姆斯已轉戰76人，布魯克斯則持續效力太陽，兩人本季例行賽預計只會交手2次，分別是美國時間12月31日在鳳凰城，以及明年2月18日在費城。