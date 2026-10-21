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NBA／湖人選擇留布朗尼而不是自己 肯奈特：事情不會按預期發展

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼、肯奈特。 路透
布朗尼、肯奈特。 路透

湖人隊選擇在開季前留下詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼Bronny James），2024年首輪第17順位肯奈特（Dalton Knecht）被裁掉，肯奈特在個人社群平台發文，感性告別紫金大軍。

2024年選秀前肯奈特被看好能進入樂透區，因此當他掉到第17順位才被撿走時，湖人的操作受外界高度肯定。肯奈特一開始確實打出球迷對他的期待，但2025年2月他被當交易籌碼送至黃蜂隊，交易案因威廉斯（Mark Williams）體檢未過告吹，回到湖人的肯奈特表現至此開始走下坡。

肯奈特生涯首季場均9.1分，三分命中率37.6%；上季只剩下場均4.2分，三分命中率34.2%，幾乎離開湖人輪換。

最終肯奈特在只打兩季的情況下就被湖人釋出，反觀布朗尼雖場均只有2.9分1.2助攻，仍續留湖人，引發球迷熱議，甚至有社群帳號做「肯奈特怒嗆布朗尼」的假截圖，發酵一段時間後才被發現是假的。

肯奈特在社群發文感謝湖人球團、隊友、教練團及球迷，他感性表示，「事情不見得總會按我們預期的方向發展，有時人生會帶我們走向不同的路。告別這段旅程從來都不容易，但我永遠感謝自己曾有機會代表NBA史上最偉大球隊出賽。這裡給我的愛、支持及所有美好的回憶，對我而言永遠都有著特殊意義。」

肯奈特強調，「雖然我在洛杉磯的時光可能已經結束，但我對籃球的愛始終沒改變，這並不是我的故事終點，而是另一個篇章開始。我會永遠感謝這段身披紫金戰袍的日子。謝謝你們，所有湖人球迷！」

湖人 布朗尼 Bronny James

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