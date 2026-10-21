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NBA／勇士柯瑞「每天想念」湯普森 盼未來把酒憶4冠歲月

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士柯瑞感性表示「每天想念」湯普森，希望兩人能繼續並肩作戰，未來一起回憶曾經共同完成的所有成就。 美聯社
勇士柯瑞感性表示「每天想念」湯普森，希望兩人能繼續並肩作戰，未來一起回憶曾經共同完成的所有成就。 美聯社

昔日勇士「浪花兄弟」如今各奔東西，36歲射手湯普森Klay Thompson）今年休賽季告別獨行俠，轉戰熱火展開生涯新篇章。對此，勇士當家球星柯瑞Stephen Curry）接受專訪時，坦言至今仍非常想念昔日戰友，並感性表示「每天都想念那傢伙」，雖然希望兩人能繼續並肩作戰，但也祝福他在新東家找到爭冠機會。

「我每天都想念那傢伙，但這就是NBA的一部分，也是這個聯盟會發生的事情。我們是一起成長的，我和格林（Draymond Green）、湯普森一起成長為成熟的大人、競爭者，以及冠軍球員。」柯瑞在《The Stephen A. Smith Show》節目上表示。

談到過去共同奮戰的歲月，柯瑞更感性表示，「等到一切塵埃落定，我已經迫不及待想和他們一起吃頓飯、喝杯波本威士忌，回憶我們曾經共同完成的所有成就。」

事實上，柯瑞與湯普森自2011年起在勇士共事長達13年，兩人組成令全聯盟聞風喪膽的「浪花兄弟」，攜手奪下4座NBA總冠軍，更成為勇士王朝的重要象徵。不過，湯普森2024年離開勇士，與獨行俠簽下3年5000萬美元合約，正式結束與柯瑞長年的合作關係。

今年休賽季，湯普森與獨行俠達成買斷協議，放棄原合約最後一年部分薪資，隨後加盟熱火，希望重新獲得爭冠機會。

對於昔日搭檔的新挑戰，柯瑞也表達支持，「我很替他能去邁阿密感到高興。我知道他希望待在一個能夠發揮影響力、帶著爭冠企圖心迎接新球季的環境，而我認為熱火正具備這樣的條件。」

「他值得擁有上場打球的機會，並且為一支有競爭力的球隊做出貢獻。我當然希望他還能跟我們一起打球，但這就是聯盟不斷變化的本質。我們不會因為這件事而一直耿耿於懷，因為我們共同完成的成就實在太偉大了，足以讓我們永遠津津樂道。」

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