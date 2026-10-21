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NBA／「綠咖哩」最後一季？勇士格林若離隊仍不退休：我沒有柯瑞待遇

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林清楚沒能擁有柯瑞的所有待遇，強調即使明年無法續留勇士，也不會就此退休。 路透
勇士格林清楚沒能擁有柯瑞的所有待遇，強調即使明年無法續留勇士，也不會就此退休。 路透

勇士36歲老將格林Draymond Green）近日接受《CNBC Sport》專訪時，坦言雖然希望能在勇士退休，但也清楚自己沒能擁有當家球星柯瑞Stephen Curry）的所有待遇，強調即使明年無法續留勇士，也不會就此退休。

「我很希望能以勇士球員的身分退休，但我不是柯瑞，對吧？所以我沒有柯瑞擁有的所有待遇，而這也沒關係。能夠整個職業生涯都待在同一支球隊，是非常罕見的事情，如果我能完成這項成就，我會非常樂意。」

相較於格林前途未卜，柯瑞早已明確表態希望終身效力勇士，甚至在今年9月與球團簽下2年、總值1.16億美元的延長合約，確定至少留隊至2028–29年賽季。儘管兩人都是勇士王朝不可或缺的核心人物，但格林也明白，柯瑞在球隊的地位與自己不同，因此對於未來可能遭到球團放棄，他已做好心理準備。

「我明年還想繼續打球，如果不是在這裡，我也不會因此退休。如果我不在球隊未來的計畫之中，那也沒關係，但我非常感謝自己在這裡經歷的一切。」

「我不知道自己還能在NBA打多少年，更不用說還能在這裡待多久。對我來說，最重要的就是享受眼前的一切。」格林補充道。

事實上，勇士上季僅繳出37勝45敗的戰績，最終無緣季後賽，格林個人則繳出場均8.4分、5.5籃板及5.5助攻。隨著球隊逐漸進入新老交替階段，總教練柯爾（Steve Kerr）也著手調整進攻體系，希望球隊加快節奏並改善場上空間配置，格林同樣必須適應新的戰術角色。

格林自2012年選秀會在次輪第35順位被勇士選中後，職業生涯至今都效力同支球隊，期間與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）等人攜手打造勇士王朝，4度奪下NBA總冠軍。不過，隨著年齡增長，格林近年多次捲入交易傳聞，今年7月雖然與勇士簽下1年2770萬美元的合約，但明年夏天就將再度成為完全自由球員，未來恐充滿變數。

格林 勇士 NBA 柯瑞 退休 Draymond Green Stephen Curry

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