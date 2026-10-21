NBA／不是柯瑞缺陣！上季82場全勤 勇士先發後衛開幕戰確定無法打

NBA人氣隊伍勇士隊明天將和湖人隊進行新賽季首戰，但勇士確定無法以完整陣容迎敵，先發後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）因腰部痠痛無法上陣。

波傑姆斯基在前3天的球隊訓練就因腰部狀況沒有參與，球團今天正式宣布開幕戰他也缺席。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前訓練扭到右腳踝，被列入出賽成疑名單，不過種種跡象顯示開幕戰不會缺陣，預計會上場28到32分鐘左右。

23歲的波傑姆斯基上季82場比賽全部出賽，是聯盟18位「全勤」成員之一，才剛和勇士完成5年1.1億美元的續約，開季第一場就缺席出乎預料。

勇士養傷中的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）也趕不上開季，怪病纏身的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）明天同樣掛免戰牌。

湖人方面，替補後衛塞克斯頓（Collin Sexton）出賽成疑，菜鳥卡爾（Cameron Carr）和蒂埃羅（Adou Thiero）無法出賽，其餘選手尤其當家球星唐西奇（Luka Doncic）都能正常出賽。