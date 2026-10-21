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NBA／自信點滿！泰托姆23投僅6中慘遭逆轉 賽後竟稱「感覺很好」
塞爾蒂克今日在開幕戰迎戰活塞，原靠著喬治（Paul George）的火燙手感，一度取得多達22分領先，沒想到末節進攻突然當機，慘遭對手打出一波23：0猛烈攻勢，最終以113：121吞下敗仗。其中，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）全場23投僅6中、三分球7投全落空，僅拿下13分，賽後卻表示自己的投籃「感覺很好」引發關注。
相較於喬治的火燙手感，泰托姆此役表現判若兩人，全場出賽近38分鐘，23投6中、三分球7投0中，投籃命中率僅26.1%，雖然送出全隊最高11次助攻，但下半場10投僅1中，只拿下2分，無法在球隊遭到反撲時挺身而出。
談到低迷的投籃表現，泰托姆賽後坦言，「感覺很好，顯然這絕對不是我表現最好的一晚，我必須打得更好。得分是我的職責之一，我覺得很多出手的機會都很好。」
泰托姆也表示，重新觀看比賽影片後，或許應該在某些時刻放慢節奏，「做出更好的選擇，更重要的是如何完成進攻，無論是為自己，還是為隊友創造機會。」
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