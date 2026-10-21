NBA／76人四巨頭開幕戰狂轟74分 詹姆斯全能秀領軍逆轉尼克

LeBron James 位置 前鋒 得分 籃板 助攻 抄截

今年休賽季組成「四巨頭」陣容的76人隊，今天在新賽季開幕戰作客尼克隊主場，就帶給衛冕軍極大威脅，甚至在第四節一度取得7分領先，儘管尼克末節一度靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）挺身而出追到僅剩1分差，但76人仍靠安比德（Joel Embiid）三分球與馬克西（Tyrese Maxey）抄截快攻灌籃，以106：100擊敗尼克。

尼克上賽季總冠軍賽擊敗馬刺隊，奪下隊史第3座總冠軍，今天在主場迎接新賽季開幕戰，賽前升起冠軍錦旗和頒發冠軍戒指，不過首場比賽就遭遇休賽季補進詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）與安比德、馬克西組成「四巨頭」的76人。

開賽後76人就先由馬克西投進兩記三分球給尼克下馬威，隨後詹姆斯更是助攻給布朗上籃得手，完成兩人在例行賽的首次連線。但尼克上半場展現驚人的團隊戰力，不僅布朗森與佐蒙德（Andre Drummond）分別攻下15分與10分，團隊共計10人有得分紀錄，紐約球迷更是展現「影響力」，在詹姆斯罰球時高喊「我們不需要你」試圖干擾，上半場打完尼克也以4分差距領先76人。

易籃後，76人布朗挺身接管戰局，不僅與詹姆斯連線完成空中接力爆扣，個人單節更拿下10分，包括倒數48秒與第三節槍響前連續命中兩記三分球，幫助76人單節拉出29：18攻勢，反取得7分領先。

但第四節尼克再度吹起反攻號角，阿努諾比（OG Anunoby）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）和唐斯（Karl-Anthony Towns）的連續三分球命中，幫助尼克在倒數4分半鐘追到僅剩1分差。

關鍵時刻，76人安比德先是投進三分球，隨後馬克西更是抄截快攻灌籃一氣呵成，幫助76人重新建立6分領先優勢，反觀尼克關鍵時刻布朗森（Jalen Brunson）三分線外倉促出手未能碰框，最終76人就以106：100險勝尼克，取得新賽季首勝。

76人今天共計6人得分上雙，馬克西拿下全隊最高28分，布朗19分，詹姆斯14分、9籃板、7助攻，安比德13分、11籃板、6助攻，四巨頭合計攻下74分；尼克則以布朗森21分最佳，唐斯19分、12籃板。