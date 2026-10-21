NBA／活塞22分逆轉寫開幕戰紀錄 杜倫：永不放棄是我們特性

NBA新賽季第一場比賽就寫下新紀錄，活塞隊克服最多22分落後，第四節打出瘋狂的23：0攻勢，最終以121：113氣走塞爾蒂克隊，上演1997-98賽季起NBA比賽採用比賽詳情後的開季首日最大逆轉，活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）喊「對手是誰不重要」，關鍵在於能否打出自身籃球。

儘管「綠衫軍」新成員喬治（Paul George）狂轟38分，但活塞下半場狂轟76分，從最多50：72劣勢後來居上；第四節剩下8分19秒時，活塞還以89：99落後，但接續4分多鐘讓塞爾蒂克得分掛蛋，一波24：0瘋狂攻勢不但超前比分，也追平過去10季球隊的連續得分攻勢。

22分也是近30年來活塞逆轉塞爾蒂克的最大分差，比克斯塔夫說：「對手是誰不重要，外界說了什麼也不重要，唯一重要是我們是否打出活塞的籃球。我覺得今晚打出足夠的好球，能打出活塞的球風就很難被擊敗，這才是最重要的。」

開季前和活塞完成5年2億美元頂薪續約的杜倫（Jalen Duren），今天貢獻22分、9籃板，他表示這場逆轉勝完美體現了球隊文化以及努力構建的理念，「我們是一支以頑強拚搏著稱的隊伍，能從困境中急起直追、永不放棄而聞名，這就是我們的特性，就算是新來的球員也體現這種精神，正因如此，我們才能取得這樣的成績。」