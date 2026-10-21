聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／活塞22分逆轉寫開幕戰紀錄 杜倫：永不放棄是我們特性
NBA新賽季第一場比賽就寫下新紀錄，活塞隊克服最多22分落後，第四節打出瘋狂的23：0攻勢，最終以121：113氣走塞爾蒂克隊，上演1997-98賽季起NBA比賽採用比賽詳情後的開季首日最大逆轉，活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）喊「對手是誰不重要」，關鍵在於能否打出自身籃球。
儘管「綠衫軍」新成員喬治（Paul George）狂轟38分，但活塞下半場狂轟76分，從最多50：72劣勢後來居上；第四節剩下8分19秒時，活塞還以89：99落後，但接續4分多鐘讓塞爾蒂克得分掛蛋，一波24：0瘋狂攻勢不但超前比分，也追平過去10季球隊的連續得分攻勢。
22分也是近30年來活塞逆轉塞爾蒂克的最大分差，比克斯塔夫說：「對手是誰不重要，外界說了什麼也不重要，唯一重要是我們是否打出活塞的籃球。我覺得今晚打出足夠的好球，能打出活塞的球風就很難被擊敗，這才是最重要的。」
開季前和活塞完成5年2億美元頂薪續約的杜倫（Jalen Duren），今天貢獻22分、9籃板，他表示這場逆轉勝完美體現了球隊文化以及努力構建的理念，「我們是一支以頑強拚搏著稱的隊伍，能從困境中急起直追、永不放棄而聞名，這就是我們的特性，就算是新來的球員也體現這種精神，正因如此，我們才能取得這樣的成績。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。