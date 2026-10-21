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NBA／感謝熱火再給爭冠機會 湯普森：是我繼續打球的原因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯普森（右）。 美聯社
湯普森（右）。 美聯社

熱火在今年休賽季進行陣容的大幅補強，包括交易來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波提斯（Bobby Portis）並簽下湯普森Klay Thompson）等新援，被看好在新賽季東區殺出重圍，其中湯普森在今天受訪時也直言，很感謝熱火給予他再一次衝擊冠軍的機會。

生涯已經手握4枚冠軍戒指的湯普森，在離開勇士後一度轉戰獨行俠，不過在獨行俠改以佛雷格（Cooper Flagg）為核心進行戰力重整下，過去兩個賽季未能再嚐到季後賽滋味。

但本季在加盟休賽季大幅補強的熱火後，湯普森也重燃爭冠希望，他在今天受訪時說：「說實話，我相當渴望有機會再拿一枚冠軍戒指，這就是我至今還在努力打球的原因。現在熱火給了我最好的機會，不僅如此，在這裡我也努力成為更好的自己，熱火的團隊文化，果然名不虛傳。」

談到與新隊友安戴托昆波等人的磨合，湯普森也直言對他留下深刻印象，「他最讓我難忘的就是敬業與自律，他訓練的刻苦程度簡直難以想像。你每天幾乎都能在球場看到他埋頭苦練，甚至是打磨那些基礎細節，能成為他的隊友是一件幸福的事情，他的精神將會感染所有隊友，連帶帶動團隊的競爭強度。」

至於安戴托昆波也透露，團隊在休賽季確實產生良好化學效應，「顯然我們會持續進步，明天只是賽季的第一場比賽，等到第40場時，只需要大家都保持健康出賽，我們就會成為一支更好的球隊。」

熱火 湯普森 Klay Thompson

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