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NBA／尼克開幕戰迎詹姆斯 票價可望刷新例行賽紀錄

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
搖滾巨星邦喬飛到尼克主場看開幕戰。 美聯社
搖滾巨星邦喬飛到尼克主場看開幕戰。 美聯社

美國職籃NBA衛冕軍紐約尼克今晚主場迎戰詹姆斯領軍的費城76人，揭開新球季序幕，開幕戰最低入場票價在短短3天內翻倍，可望刷新史上NBA例行賽最貴門票紀錄。

根據體育媒體Field Level Media報導，票價追蹤服務平台TicketData數據顯示，尼克今晚在麥迪遜廣場花園的開幕戰，最低入場票價截至美東時間今天中午已飆升至2168美元（約新台幣6.9萬元），高於上午7時44分的1754美元（約新台幣5.6萬元），3天內漲幅更高達106%。

TicketData的帕傑洛（Keith Pagello）指出，除非今天稍晚票價出現極端崩跌，否則「我認為可以很有把握地說，這場比賽將成為NBA史上票價最高的例行賽」。

帕傑洛表示，史上最接近的例子是2020年湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝後洛杉磯湖人的第一場比賽，以及布萊恩2016年的引退賽，這2場比賽最低入場票價都曾一度突破1000美元（約新台幣3.2萬元），但最終都回落到1000美元以下。

其他像是2023年詹姆斯（LeBron James）逼近NBA歷史得分王紀錄的幾場比賽，以及2014年詹姆斯重返騎士的比賽，票價雖曾大漲，但到比賽當天都跌得更深。

尼克今晚將升起睽違53年的NBA總冠軍旗；詹姆斯則將首度身披76人戰袍出賽例行賽。這支76人陣容還包括安比德（JoelEmbiid）、馬克西（Tyrese Maxey），以及休賽季從塞爾蒂克交易來的布朗（Jaylen Brown）。

這場比賽的門票9月開賣後，最低入場票價在短短數小時內就觸及1363美元（約新台幣4.3萬元），已高於2025-26賽季任何一場例行賽。

目前尼克本季41場例行賽主場賽事中，平均最低入場票價為228美元（約新台幣7337元），是其他任何球隊的2倍以上；排名第2的湖人主場平均為109美元（約新台幣3508元），塞爾蒂克則為92美元（約新台幣2961元）。

反之，票價最低的則是黃蜂和灰熊，平均最低入場票價僅19美元（約新台幣611元）。

詹姆斯 尼克 76人

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