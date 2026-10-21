NBA／首秀飆38分寫隊史新頁卻輸球 喬治：我不是追求雖敗猶榮的人

休賽季轉披塞爾蒂克戰袍的喬治（Paul George）今天迎來轉隊後首秀，全場轟下38分，創下隊史球員轉隊首秀最高得分紀錄，無奈綠衫軍終場仍以113：121遭到活塞逆轉，賽後喬治直言，自己不是一個追求雖敗猶榮的人，這紀錄因此毫無意義。

現年36歲、迎來生涯第17個球季的喬治，今年夏天透過交易來到波士頓，此役他展現全能身手，出賽31分鐘21投12中，包含7記三分球，外帶5抄截、5籃板、3助攻。

談到個人表現亮眼但球隊卻吞敗收場，喬治坦言，「直到燈光亮起的那一刻，你真的很難預知會發生什麼事。對我來說今年訓練營很艱難，我的雙腿一度感到沈重且喘不過氣。」不過，對於能走出過去兩季因傷病與禁賽困擾的陰霾、找回健康與身手，他感到相當欣慰。

綠衫軍此役一度領先達22分，卻在下半場遭活塞打出猛烈反撲，對於球隊未能守成，喬治賽後強調，「如果我們能像這樣掌控比賽，我們就必須學會如何關閉比賽、贏下勝利。」

而綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）仍對喬治的表現給予高度肯定，稱讚他的適應速度與球場視野，「這是一場好看的比賽，他展現了極佳的舒適度，比賽自然而然會找到他。他為自己和隊友創造了許多優勢，我們必須把這點延續下去。」

隊友懷特（Derrick White）也直呼這場比賽的喬治「看他打球簡直是一種享受」，並透露當他手感火燙時，全隊都在努力幫他傳球尋找機會。至於搭檔泰托姆（Jayson Tatum）此役雖手感低迷，全場23投僅6中進帳13分，但賽後仍對新隊友讚譽有加，直呼喬治的表現「簡直不可思議」。