NBA／總管調查湖人成最難預測球隊 瑞迪克：關鍵在面對逆境抗壓力

湖人新賽季將迎來「後詹姆斯（LeBron James）時代」的全新篇章，總教練瑞迪克（JJ Redick）在開幕戰前夕坦言，這支陣容大洗牌的紫金軍團，目前面臨的最大未知數並非戰術或天賦，而是球隊在遭遇逆境時，究竟能展現出多少抗壓性與凝聚力。

湖人在今年夏天經歷了徹底的陣容重整。效力球隊8年的看板球星詹姆斯離隊，八村壘、史馬特（Marcus Smart）、艾頓（Deandre Ayton）等一票主力與綠葉也紛紛出走。取而代之的是，湖人透過交易換來中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並在自由市場一口氣補進塞克斯頓（Collin Sexton）、魯尼（Kevon Looney）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等即戰力，圍繞著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）重新建構陣容。

面對大幅換血，聯盟總經理們在季前的問卷調查中，將湖人評為全聯盟「最難預測」的球隊之一。對此，瑞迪克一笑置之，認為這僅是好玩的民調，預測毫無意義，他更關注的是球隊在漫長賽季中如何面對輿論放大鏡，瑞迪克無奈笑稱，「上季我們輸了29場球，天就塌了29次。」

除了心態考驗，湖人的開幕戰先發陣容也充滿懸念，目前僅確定唐西奇、里夫斯與凱斯勒將聯袂先發，但另外兩個前鋒位置人選依舊保密到家。瑞迪克在熱身賽期間曾試驗了12種不同的先發組合，球隊最終打出2勝3敗的戰績。

身為陣中最資深的球員，里夫斯對新團隊深具信心，他認為這群球員皆具備高尚品格，當困境來臨時，大家會選擇緊密凝聚而非四分五裂，「我們有足夠實力贏下很多比賽，雖然現在還沒達到極限，但透過比賽累積默契與經歷逆境，會讓我們在漫長賽季中變得更強大。」