快訊

互助圈變坑殺陷阱 「潤日」中國人選擇遠離同胞？

買房踩雷！交屋驚見8成地磚空心＋全屋大漏水 買家怒告結果出爐

川普2.0撤銷逾30萬簽證！數量速度創歷任美政府紀錄 合法移民也遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／總管調查湖人成最難預測球隊 瑞迪克：關鍵在面對逆境抗壓力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇（Luka Doncic）。 美聯社
唐西奇（Luka Doncic）。 美聯社

湖人新賽季將迎來「後詹姆斯（LeBron James）時代」的全新篇章，總教練瑞迪克（JJ Redick）在開幕戰前夕坦言，這支陣容大洗牌的紫金軍團，目前面臨的最大未知數並非戰術或天賦，而是球隊在遭遇逆境時，究竟能展現出多少抗壓性與凝聚力。

湖人在今年夏天經歷了徹底的陣容重整。效力球隊8年的看板球星詹姆斯離隊，八村壘、史馬特（Marcus Smart）、艾頓（Deandre Ayton）等一票主力與綠葉也紛紛出走。取而代之的是，湖人透過交易換來中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並在自由市場一口氣補進塞克斯頓（Collin Sexton）、魯尼（Kevon Looney）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等即戰力，圍繞著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）重新建構陣容。

面對大幅換血，聯盟總經理們在季前的問卷調查中，將湖人評為全聯盟「最難預測」的球隊之一。對此，瑞迪克一笑置之，認為這僅是好玩的民調，預測毫無意義，他更關注的是球隊在漫長賽季中如何面對輿論放大鏡，瑞迪克無奈笑稱，「上季我們輸了29場球，天就塌了29次。」

除了心態考驗，湖人的開幕戰先發陣容也充滿懸念，目前僅確定唐西奇、里夫斯與凱斯勒將聯袂先發，但另外兩個前鋒位置人選依舊保密到家。瑞迪克在熱身賽期間曾試驗了12種不同的先發組合，球隊最終打出2勝3敗的戰績。

身為陣中最資深的球員，里夫斯對新團隊深具信心，他認為這群球員皆具備高尚品格，當困境來臨時，大家會選擇緊密凝聚而非四分五裂，「我們有足夠實力贏下很多比賽，雖然現在還沒達到極限，但透過比賽累積默契與經歷逆境，會讓我們在漫長賽季中變得更強大。」

湖人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／湖人新門神凱斯勒連3戰缺陣 瑞迪克曝傷勢：季前賽一定會上場

NBA／湖人裁掉2024年首輪秀肯奈特 瑞迪克坦言：處境艱難

NBA／湖人教頭直言「打不好」布朗尼熱身賽掛蛋4失誤 老爸離隊未來存疑

NBA／湖人圍繞唐西奇打造爭冠班底 瑞迪克坦言不可能一步登天

相關新聞

NBA／首秀飆38分寫隊史新頁卻輸球 喬治：我不是追求雖敗猶榮的人

休賽季轉披塞爾蒂克戰袍的喬治（Paul George）今天迎來轉隊後首秀，全場轟下38分，創下隊史球員轉隊首秀最高得分紀錄，無奈綠衫軍終場仍以113：121遭到活塞逆轉，賽後喬治直言，自己不是一個追求雖敗猶榮的人，這紀錄因此毫無意義。

NBA／喬治轉隊首秀38分寫紀錄 塞爾蒂克卻遭活塞戲劇逆轉

NBA新賽季在今天正式點燃戰火，綠衫軍塞爾蒂克在開幕戰踢館活塞，雖然新加盟的明星前鋒喬治（Paul George）全場狂轟38分，創下隊史轉隊首秀的最高得分紀錄，無奈雙星之一的泰托姆（Jayson Tatum）手感冰冷，防守端頻頻漏人，活塞在下半場上演逆轉秀，終場就以121：113擊敗塞爾蒂克，開季開紅盤。

NBA／感謝熱火再給爭冠機會 湯普森：是我繼續打球的原因

熱火在今年休賽季進行陣容的大幅補強，包括交易來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波提斯（Bobby Portis）並簽下湯普森（Klay Thompson）等新援，被看好在新賽季東區殺出重圍，其中湯普森在今天受訪時也直言，很感謝熱火給予他再一次衝擊冠軍的機會。

NBA／總管調查湖人成最難預測球隊 瑞迪克：關鍵在面對逆境抗壓力

湖人新賽季將迎來「後詹姆斯（LeBron James）時代」的全新篇章，總教練瑞迪克（JJ Redick）在開幕戰前夕坦言，這支陣容大洗牌的紫金軍團，目前面臨的最大未知數並非戰術或天賦，而是球隊在遭遇逆境時，究竟能展現出多少抗壓性與凝聚力。

NBA／尼克開幕戰迎詹姆斯 票價可望刷新例行賽紀錄

美國職籃NBA衛冕軍紐約尼克今晚主場迎戰詹姆斯領軍的費城76人，揭開新球季序幕，開幕戰最低入場票價在短短3天內翻倍，可望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。