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薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

NBA／喬治轉隊首秀38分寫紀錄 塞爾蒂克卻遭活塞戲劇逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA新賽季在今天正式點燃戰火，綠衫軍塞爾蒂克在開幕戰踢館活塞，雖然新加盟的明星前鋒喬治（Paul George）全場狂轟38分，創下隊史轉隊首秀的最高得分紀錄，無奈雙星之一的泰托姆（Jayson Tatum）手感冰冷，防守端頻頻漏人，活塞在下半場上演逆轉秀，終場就以121：113擊敗塞爾蒂克，開季開紅盤。

這場作為新球季開幕戰的焦點對決張力十足，透過重磅交易從費城轉戰波士頓的喬治，迎來綠衫軍生涯首秀，邁入生涯第17個賽季的他在上半場就火力全開，一度帶領球隊在第三節初取得高達72：50、共22分的領先優勢。全場喬治以極高的效率轟下38分，寫下隊史首秀新猷，更是聯盟史上第6位達成單場38分、5籃板、5抄截且投進7記三分球的球員。

不過，綠衫軍另一核心泰托姆此役卻徹底熄火，全場23次出手僅命中6球，只進帳13分，另有11助攻。尤其在決勝節關鍵時刻，泰托姆防守端注意力不集中，讓活塞板凳奇兵格林（Javonte Green）飆進三分球，拉開差距。

反觀活塞展現強韌韌性，上半場還未獲得上場機會的格林，下半場替補登場後徹底爆發，單場攻下19分；主控康寧漢（Cade Cunningham）則穩定輸出22分、8助攻。活塞在落後22分的劣勢下步步進逼，第三節打完將差距縮小至個位數，第四節更打出一波瘋狂反撲，杜倫（Jalen Duren）與羅賓森（Duncan Robinson）接連在禁區與外線建功，最終反以8分之差完成逆轉勝。

活塞全隊多點開花，杜倫繳出22分、9籃板，羅賓森挹注21分，包含5記三分彈，湯普森（Ausar Thompson）也抓下11籃板。塞爾蒂克除喬治外，懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）則各自貢獻17分。綠衫軍吞下首敗後，接下來將於周五回到主場迎戰衛冕軍尼克；活塞則將前往邁阿密客場踢館。

活塞 喬治 塞爾蒂克

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