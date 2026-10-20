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NBA／美媒預測雷霆、馬刺進季後賽機率99.9% 籃網、國王0%
NBA新賽季將在明天點燃戰火，美國媒體ESPN撰文列出30隊戰力榜，雷霆和馬刺隊被看好99.9%進入季後賽；籃網和國王隊則是0%。
ESPN集結記者和分析師排出戰力榜，雷霆仍高居第1，進入季後賽機率99.9%，預期勝場數60.7。馬刺季後賽機率同樣是99.9%，預測勝場數59.1。
衛冕軍尼克隊季後賽機率97.7%，預測勝場數51.7。詹姆斯（LeBron James）加盟後的76人隊季後賽機率88.3%，預期勝場數47.5。
接下來排名依序是灰狼、塞爾蒂克、活塞、金塊、騎士、火箭、湖人、暴龍、溜馬、熱火、老鷹、魔術、拓荒者、太陽、勇士、爵士、獨行俠、巫師、黃蜂、灰熊、鵜鶘、公牛、快艇、籃網、公鹿、國王。
其中籃網和國王晉級季後賽機率是0%，公鹿0.1%，公牛0.2%。
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