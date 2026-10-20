NBA／美媒預測雷霆、馬刺進季後賽機率99.9% 籃網、國王0%

紐約尼克3D側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）平時以冷靜、面無表情的形象聞名，沒想到近日與好萊塢影星班史提勒（Ben Stiller）合作拍攝宣傳影片，竟展現令人意外的幽默感。他不僅在測謊過程中毫不猶豫地選擇安海瑟薇（Anne Hathaway）為最喜歡的演員，還當面吐槽班史提勒年紀太大，讓這段跨界互動充滿笑料。

2026-10-20 14:42