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NBA／美媒預測雷霆、馬刺進季後賽機率99.9% 籃網、國王0%

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺一哥溫班亞瑪。 路透
馬刺一哥溫班亞瑪。 路透

NBA新賽季將在明天點燃戰火，美國媒體ESPN撰文列出30隊戰力榜，雷霆馬刺隊被看好99.9%進入季後賽；籃網國王隊則是0%。

ESPN集結記者和分析師排出戰力榜，雷霆仍高居第1，進入季後賽機率99.9%，預期勝場數60.7。馬刺季後賽機率同樣是99.9%，預測勝場數59.1。

衛冕軍尼克隊季後賽機率97.7%，預測勝場數51.7。詹姆斯（LeBron James）加盟後的76人隊季後賽機率88.3%，預期勝場數47.5。

接下來排名依序是灰狼、塞爾蒂克、活塞、金塊、騎士、火箭、湖人、暴龍、溜馬、熱火、老鷹、魔術、拓荒者、太陽、勇士、爵士、獨行俠、巫師、黃蜂、灰熊、鵜鶘、公牛、快艇、籃網、公鹿、國王。

其中籃網和國王晉級季後賽機率是0%，公鹿0.1%，公牛0.2%。

雷霆 馬刺 國王 籃網 尼克 76人

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