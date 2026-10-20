NBA／失去伊古達拉和維金斯後一直找 勇士總管：選到倫德伯格很幸運

勇士隊今年選秀會首輪第11順位選進倫德伯格（Yaxel Lendeborg），外界看好他能帶來即戰力，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）最近透露，倫德伯格例行賽開打前展現的能力，已遠超球團原先的預期。

鄧利維接受《舊金山標準報》記者川上訪問時表示，「我必須說，他某些方面的表現，比我們原本預期的還好，或許我們沒想到他這麼早，就能在那些環節展現如此出色的能力，但仔細想想，他能有這樣的表現其實也很合理，我們真的非常滿意。」

鄧利維進一步解釋：「我認為，由於波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）、巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）目前都無法出賽，讓倫德伯格獲得更多上場機會，接下來他也會有更多表現空間。從夏季聯賽和季前熱身賽的表現來看，他已證明，為什麼自己有機會成為陣中最出色的球員。」

倫德伯格季前熱身賽展現的投籃能力讓外界印象深刻，但鄧利維更看重的是全能球風，「自從我們失去伊古達拉（Andre Iguodala）和維金斯（Andrew Wiggins）這類型的球員後，就一直在尋找具備這些特質的人才，能在外線有足夠的身材優勢，同時具備投籃、傳球和運球能力的球員，真的非常難得。我認為能在第11順位選到這樣的球員，我們真的很幸運。」

對於倫德伯格是否出任先發中鋒，鄧利維表示未完全排除這項可能性，「考量到他的身材、臂展及籃板能力，他是一名非常全能的球員。我認為他可以從1號位打到5號位，這真的令人印象深刻。」

不過鄧利維坦言倫德伯格打中鋒防守會是問題：「如果要在NBA擔任中鋒，防守就必須具備護框能力，以及對弱邊防守的判斷與警覺性。倫德伯格能不能和格林一起完成這些工作？我認為他們可以。他可能需要一些時間才能理解並掌握細節，但光是想到這樣的組合，就已經是相當特別的事。」