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NBA／暗酸老東家勇士？庫明加說灰狼沒有「愛擺架子的人」

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加（右）。 法新社
庫明加（右）。 法新社

庫明加Jonathan Kuminga）今年休賽季加盟灰狼隊，他今天受訪時自曝適應球隊非常順利，提到隊友都很好相處，被懷疑是在暗酸老東家勇士隊。

過去庫明加與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在充滿矛盾，去年休賽季好不容易才和勇士續約，季中被交易老鷹隊，雖表現不差，但季後老鷹選擇不執行球員選項，庫明加成為自由球員後，以低於外界預期的2年1240萬美元合約加入灰狼。

庫明加今天受訪時談到，自己在灰狼適應得相當順利，分享能迅速融入新球隊的原因，「我覺得自己現在非常自在，我想其中一個重要原因，就是每天都能和這些隊友相處。如果他們都是那種高高在上、愛擺架子的人，我想我就不會這麼自在，但我感覺每個人個性都很開朗、隨和，也都很熱情地歡迎我加入。」

談到隊上有許多年齡相近的隊友，是否有助於自己更快融入球隊時，庫明加表示：「我們彼此相處非常融洽，這一切來自大家擁有同樣的心態，每個人都抱持著追求勝利的信念，至少到目前為止，我還沒看到任何一個偷懶、不認真努力的人。」

庫明加 灰狼 勇士 Jonathan Kuminga

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