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NBA／尼克阿努諾比測謊不給面子！最愛安海瑟薇還虧班史提勒太老

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿努諾比與好萊塢影星班史提勒合作拍攝宣傳影片，竟展現令人意外的幽默感。圖截自影片
阿努諾比與好萊塢影星班史提勒合作拍攝宣傳影片，竟展現令人意外的幽默感。圖截自影片

紐約尼克3D側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）平時以冷靜、面無表情的形象聞名，沒想到近日與好萊塢影星班史提勒（Ben Stiller）合作拍攝宣傳影片，竟展現令人意外的幽默感。他不僅在測謊過程中毫不猶豫地選擇安海瑟薇（Anne Hathaway）為最喜歡的演員，還當面吐槽班史提勒年紀太大，讓這段跨界互動充滿笑料。

身為尼克死忠球迷的班史提勒，為了宣傳即將上映的新片《門當父不對之親家駕到》，特別邀請阿努諾比參與拍攝趣味影片。這部電影是經典喜劇《門當父不對》系列的第4部作品，宣傳影片也巧妙重現系列電影中的經典橋段。

影片中，班史提勒安排阿努諾比接受測謊測試，模仿當年勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在《門當父不對》中對他進行測謊的場景。不過，阿努諾比一開始就察覺對方的意圖，直接反問這是不是為了宣傳新電影，讓班史提勒的安排當場被識破。

測試開始後，班史提勒接連提出各種問題，試圖讓阿努諾比露出緊張或不自在的表情，但這位尼克前鋒始終保持一貫的冷靜，甚至表示自己從來不會緊張。

當班史提勒詢問兩人誰的運動能力比較好時，阿努諾比也毫不客氣地回答：「我才是比較好的運動員。」隨後話題轉向演藝圈，班史提勒問阿努諾比最喜歡的演員是誰，他沒有任何猶豫，立刻回答：「安海瑟薇。」

阿努諾比與好萊塢影星班史提勒合作拍攝宣傳影片。圖截自影片
阿努諾比與好萊塢影星班史提勒合作拍攝宣傳影片。圖截自影片

安海瑟薇本身也是阿努諾比的球迷，兩人之間的話題過去就曾引起關注。不過，班史提勒似乎還想爭取機會，接著追問他最喜歡的男演員是誰，沒想到阿努諾比再次給出意料之外的答案：「威爾法洛（Will Ferrell）。」

連續2次沒有得到自己名字的班史提勒並未放棄，繼續追問阿努諾比最喜歡《門當父不對》的哪個片段，似乎終於找到能讓對方稱讚自己的機會。

不料，阿努諾比偏偏選擇電影中讓班史提勒飾演角色出糗的橋段，再次成功讓這位好萊塢喜劇明星吃癟。

影片接近尾聲時，班史提勒開玩笑表示，有時候別人也會稱呼他為「OG」，沒想到阿努諾比立即回應：「可能是因為你太老了吧。」

這句話巧妙利用「OG」同時帶有元老、資深人物等含義的雙關語，讓整段互動又增添一個笑點。

完成測謊後，阿努諾比還主動向班史提勒提出籃球單挑邀請，希望能在球場上一決高下。然而，班史提勒卻突然表示自己必須離開，直接把仍連接著測謊設備的阿努諾比留在現場。

阿努諾比試圖請對方幫忙解開設備，班史提勒卻回答：「沒辦法，我根本不知道這東西怎麼操作。」

眼看對方真的準備離開，阿努諾比只好接連喊出「Ben」、「Benjamin」、「Benji」等不同稱呼，希望能把人叫回來，但始終沒有成功，讓影片在荒謬又逗趣的氣氛中結束。

這次合作也替《門當父不對》系列新作增添話題。即將推出的《門當父不對之親家駕到》除了班史提勒回歸演出，勞勃狄尼洛、歐文威爾森（Owen Wilson）、布萊絲丹納（Blythe Danner）與泰莉波洛（Teri Polo）等原班演員也將再次登場。

新加入的卡司則包括流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）、比妮費爾德斯坦（Beanie Feldstein）及史凱勒吉桑多（Skyler Gisondo）。

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