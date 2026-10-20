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NBA／為年輕後衛開路？公鹿意外裁「17+7+5」後衛小波特

聯合新聞網／ 綜合報導
26歲後衛小波特（Kevin Porter Jr.）。 美聯社
26歲後衛小波特（Kevin Porter Jr.）。 美聯社

公鹿隊今天宣布裁掉26歲後衛小波特（Kevin Porter Jr.），由於小波特算是主力球員，因此公鹿這項操作，讓外界感到相當驚訝。

小波特上季因傷只出賽38場，平均得到17.4分、7.4助攻、5.2籃板、2.2抄截，三分命中率32.2%，小波特場均助攻和抄截都是上季公鹿全隊最高，得分也僅次安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

公鹿休賽季將安戴托昆波交易至熱火隊，正式迎來重建期，小波特今年6月才執行539萬美元的球員選項，沒想到如此具備性價比的合約被放棄。

外界預測，公鹿此舉能讓今年選秀首輪第10順位的伯里斯（Brayden Burries）以及立陶宛潛力後衛亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）獲得上場機會，搭配中生代主力後衛羅林斯（Ryan Rollins）和「英雄哥」赫洛（Tyler Herro） 。

公鹿

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