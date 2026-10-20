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NBA／馬刺爭冠失利成箭靶！福克斯以哈利伯頓為例 揭帶傷拚戰內幕

聯合新聞網／ 綜合外電報導
福克斯。 美聯社
福克斯。 美聯社

年輕建軍的馬刺上季在總冠軍賽不敵尼克，陣中資深後衛福克斯（De'Aaron Fox）因為季後賽表現欠佳，成為外界批評的主要對象之一。不過，福克斯近日接受專訪時透露，自己當時其實一直忍受嚴重的腳踝扭傷，若不是生涯首度闖進總冠軍賽，他根本不會冒險上場。

福克斯近日接受訪問，談到上季總冠軍賽的傷勢與外界批評，坦言自己並不在意社群媒體上的負面聲音。

「我的社群動態根本沒有籃球相關內容，也沒有人打電話來跟我談這些事情。」福克斯表示，「至於外界其他的聲音，我也無法控制。現在每個人都有Podcast，每個人都覺得自己的意見很重要。」

上季季後賽期間，福克斯因右腳踝扭傷影響移動能力，進攻表現明顯下滑，但他始終不願因此退出戰線。他坦言，如果同樣的傷勢發生在例行賽，自己絕對會選擇休息。

「這是我職業生涯第一次打分區冠軍賽，也是第一次打總冠軍賽，我怎麼可能在這個時候不上場？」福克斯說，「如果是在例行賽，我肯定不會打。受傷的時候，我還是球隊得分第2高的球員。」

對於為何堅持帶傷出賽，福克斯強調，自己不是為了證明能夠忍受疼痛，而是相信即使身體狀況不佳，仍有能力幫助球隊爭取勝利。

「為什麼我選擇上場？因為我覺得自己能幫助球隊。」福克斯表示，「看過對雷霆的系列賽後，我認為有些地方是我能夠上場提供幫助的。」

談到球員面臨傷勢與爭冠機會之間的抉擇，福克斯也提起溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在2025年季後賽的經歷。

當時哈利伯頓受到小腿拉傷困擾，仍選擇在總冠軍賽第7戰登場，最終卻不幸遭遇阿基里斯腱撕裂重傷。福克斯認為，這正是球員面對生涯重大比賽時，往往難以輕易放棄的原因。

「你去問任何球員都一樣，哈利伯頓就是最明顯的例子。」福克斯說，「當你小腿拉傷時，就知道繼續比賽可能會受傷，但他的想法是，『這可是2025年NBA總冠軍賽第7戰，對我來說，沒有什麼比參加這場比賽更重要。』」

福克斯表示，自己同樣抱持這種心情，「那是我第一次打分區冠軍賽，也是第一次打總冠軍賽，所以我當然想打。」

除了帶傷出賽的爭議，福克斯也談到總冠軍賽第4戰的關鍵失誤。當時他在比賽尾聲遭尼克防守大將阿努諾比（OG Anunoby）封阻，這次關鍵防守成為馬刺輸掉該戰的重要因素之一。

福克斯坦承，這個畫面確實曾讓他耿耿於懷，也思考過如果重新來過，自己能否採取不同的進攻選擇。

「我確實想過那一球，但事情已經發生了。」福克斯說，「現在知道結果，我當然會嘗試用不同方式處理，但那就是當時發生的事情。」

他也透露，休賽季期間確實反覆回想過這次遭到封阻的經過，不過隨著新賽季接近，自己已經逐漸放下。

「如果說過去1個月在準備新賽季時，我還一直想著那一球，那倒也沒有。但今年夏天，我確實想過。」福克斯表示。

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