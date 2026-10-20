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NBA／愛德華力挺入選明星賽 灰狼與麥克丹尼爾斯提前續約1年13億元
在新賽季開打前夕，灰狼隊今天傳出已與陣中全能防守悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）達成協議，雙方同意提前續約1年、4000萬美元（約台幣13億），將這位球隊不可或缺的防線大鎖一路綁至2029-30賽季。
現年26歲的麥克丹尼爾斯，是在2020年選秀會首輪第28順位被灰狼相中。隨著多年來的淬鍊，他已成長為球隊不可或缺的球員，並與愛德華（Anthony Edwards）、戈貝爾（Rudy Gobert）及休賽季新加盟的小鮑爾（LaMelo Ball）將組成灰狼全新核心陣容。
上個賽季，麥克丹尼爾斯迎來生涯最出色的代表作，不僅繳出平均每場14.8分、4.2籃板、2.7助攻的成績單，投籃命中率高達51.5%，三分球命中率更飆升至41%，各項數據全數寫下個人新高。
除了例行賽持續進化，麥克丹尼爾斯在季後賽的大賽抗壓性更是展露無遺，他在季後賽將場均得分提升至16.3分，其中在首輪面對丹佛金塊的第6戰更單場狂砍32分，率隊關門晉級。
身為球隊陣中首屈一指的頂尖外線防守者，麥克丹尼爾斯上賽季承擔了全聯盟極為繁重的防守重責。隨著攻守兩端持續蛻變，也讓隊友愛德華在季前就公開預期，這位攻守俱佳的前鋒本賽季將有望首度入選全明星賽。
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