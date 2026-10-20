NBA／柯瑞扭傷右腳踝虛驚一場 有望趕上開幕戰對決湖人

金州勇士21日新賽季開幕戰將與洛杉磯湖人交手，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）卻在周日隊內對抗賽意外扭傷右腳踝，一度被迫提前離場，讓球隊傷兵問題雪上加霜。所幸柯瑞隔天已恢復完整訓練，總教練柯爾（Steve Kerr）也透露傷勢並無大礙，預計仍能如期出席開幕戰。

根據美媒報導，柯瑞在周日的隊內對抗賽中，從球場右側側翼進行運球突破時，不慎扭傷右腳踝。受傷後他立即停止比賽，憤怒地將籃球重摔在地，隨後一跛一跛地走回休息室，沒有再返回球場參加對抗賽。

這個突發狀況讓勇士教練團相當緊張，畢竟新賽季即將開打，柯瑞的健康狀態攸關球隊開季戰力。不過，柯爾表示，柯瑞在受傷後不久就向他報平安，強調自己「沒事」。

經過一晚休息，柯瑞的右腳踝並未出現明顯惡化，球隊醫療團隊也同意讓他繼續備戰。周一上午柯瑞已參加完整訓練，預計周二還會繼續練球，若沒有其他突發狀況，將能趕上對湖人的開幕戰。

事實上，柯瑞近年一直面臨傷勢與身體負荷管理的挑戰。上季他因右膝問題缺席27場比賽，也讓勇士在今年休賽季特別調整他的訓練方式，希望減少膝蓋承受的壓力。

柯瑞今年改變休賽季的訓練安排，試圖透過不同方式維持身體狀態。柯爾也表示，球隊未來將適度減少柯瑞的練習時間，控制整體訓練負荷，避免這名38歲球星因過度使用身體而再度受傷。

然而，勇士目前面臨的傷兵問題並不只有柯瑞。

球隊主力巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）都因嚴重膝傷持續復健，預計要等到賽季中段才有機會歸隊，確定無法在開季階段提供支援。

此外，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因健康問題無限期缺陣，確定不會隨隊前往洛杉磯參加開幕戰，讓勇士的禁區輪替更加吃緊。

年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則受到下背部緊繃困擾，缺席周一的球隊訓練，目前仍被列為開幕戰出賽存疑。

勇士新賽季尚未正式開打，便有多名重要輪替球員受到傷勢影響，對教練團的調度形成考驗。尤其巴特勒、穆迪與波爾辛吉斯都無法在開幕戰上場，柯瑞能否維持健康，將成為球隊開季最重要的課題。