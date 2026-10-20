快訊

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞扭傷右腳踝虛驚一場 有望趕上開幕戰對決湖人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞傷勢無礙。 美聯社
柯瑞傷勢無礙。 美聯社

金州勇士21日新賽季開幕戰將與洛杉磯湖人交手，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）卻在周日隊內對抗賽意外扭傷右腳踝，一度被迫提前離場，讓球隊傷兵問題雪上加霜。所幸柯瑞隔天已恢復完整訓練，總教練柯爾（Steve Kerr）也透露傷勢並無大礙，預計仍能如期出席開幕戰。

根據美媒報導，柯瑞在周日的隊內對抗賽中，從球場右側側翼進行運球突破時，不慎扭傷右腳踝。受傷後他立即停止比賽，憤怒地將籃球重摔在地，隨後一跛一跛地走回休息室，沒有再返回球場參加對抗賽。

這個突發狀況讓勇士教練團相當緊張，畢竟新賽季即將開打，柯瑞的健康狀態攸關球隊開季戰力。不過，柯爾表示，柯瑞在受傷後不久就向他報平安，強調自己「沒事」。

經過一晚休息，柯瑞的右腳踝並未出現明顯惡化，球隊醫療團隊也同意讓他繼續備戰。周一上午柯瑞已參加完整訓練，預計周二還會繼續練球，若沒有其他突發狀況，將能趕上對湖人的開幕戰。

事實上，柯瑞近年一直面臨傷勢與身體負荷管理的挑戰。上季他因右膝問題缺席27場比賽，也讓勇士在今年休賽季特別調整他的訓練方式，希望減少膝蓋承受的壓力。

柯瑞今年改變休賽季的訓練安排，試圖透過不同方式維持身體狀態。柯爾也表示，球隊未來將適度減少柯瑞的練習時間，控制整體訓練負荷，避免這名38歲球星因過度使用身體而再度受傷。

然而，勇士目前面臨的傷兵問題並不只有柯瑞。

球隊主力巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）都因嚴重膝傷持續復健，預計要等到賽季中段才有機會歸隊，確定無法在開季階段提供支援。

此外，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因健康問題無限期缺陣，確定不會隨隊前往洛杉磯參加開幕戰，讓勇士的禁區輪替更加吃緊。

年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則受到下背部緊繃困擾，缺席周一的球隊訓練，目前仍被列為開幕戰出賽存疑。

勇士新賽季尚未正式開打，便有多名重要輪替球員受到傷勢影響，對教練團的調度形成考驗。尤其巴特勒、穆迪與波爾辛吉斯都無法在開幕戰上場，柯瑞能否維持健康，將成為球隊開季最重要的課題。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／開季前扭傷虛驚一場 柯爾透露柯瑞將於開幕戰出戰湖人

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前在公開對抗賽中不慎扭傷右腳踝，一度讓全場球迷與隊友捏了一把冷汗，不過今天傳出，柯瑞的傷勢恢復狀況良好，勇士球團樂觀評估他將能趕上與湖人開幕戰。

NBA／湖人裁掉2024年首輪秀肯奈特 瑞迪克坦言：處境艱難

NBA新賽季即將點燃戰火，各隊紛紛趕在美國時間周一下午5點的最終名單截止日前進行陣容調整，湖人球團就宣布，裁掉2024年的首輪第17順位新秀、射手肯奈特（Dalton Knecht），為球隊將大名單縮減至規定的15人上限。

NBA／你看過凌晨5點的「賭城」嗎？詹姆斯超狂訓練 讓獨行俠總裁看呆

NBA球星詹姆斯（LeBron James）能在聯盟征戰超過20個賽季，除了擁有出色的身體天賦，背後的自律與訓練態度也是關鍵。現任獨行俠總裁尤基利（Masai Ujiri）近日登上節目，分享自己曾在拉斯維加斯夏季聯賽期間，親眼目睹詹姆斯凌晨5點半就開始訓練的經歷，讓他至今印象深刻。

NBA／愛德華力挺入選明星賽 灰狼與麥克丹尼爾斯提前續約1年13億元

在新賽季開打前夕，灰狼隊今天傳出已與陣中全能防守悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）達成協議，雙方同意提前續約1年、4000萬美元（約台幣13億），將這位球隊不可或缺的防線大鎖一路綁至2029-30賽季。

NBA／柯瑞扭傷右腳踝虛驚一場 有望趕上開幕戰對決湖人

金州勇士21日新賽季開幕戰將與洛杉磯湖人交手，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）卻在周日隊內對抗賽意外扭傷右腳踝，一度被迫提前離場，讓球隊傷兵問題雪上加霜。所幸柯瑞隔天已恢復完整訓練，總教練柯爾（Steve Kerr）也透露傷勢並無大礙，預計仍能如期出席開幕戰。

NBA／這已不是我愛的NBA！獨行俠厄文點名社群、賭博氾濫衝擊

獨行俠34歲全明星後衛厄文（Kyrie Irving）將迎接第16個NBA賽季。不過，隨著職業生涯逐漸進入後期，厄文也開始思考未來的退休規劃，並對如今NBA受到社群媒體與運動博弈影響的現象，直言這已不是小時候愛上的聯盟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。