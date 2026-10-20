NBA／你看過凌晨5點的「賭城」嗎？詹姆斯超狂訓練 讓獨行俠總裁看呆

NBA球星詹姆斯（LeBron James）能在聯盟征戰超過20個賽季，除了擁有出色的身體天賦，背後的自律與訓練態度也是關鍵。現任獨行俠總裁尤基利（Masai Ujiri）近日登上節目，分享自己曾在拉斯維加斯夏季聯賽期間，親眼目睹詹姆斯凌晨5點半就開始訓練的經歷，讓他至今印象深刻。

尤基利在《One54 Africa》上回憶，當時原本打算與球隊訓練師一起運動，由於詹姆斯的訓練時間從清晨5點半就開始，他們也特別提早抵達健身房。

「當時我在拉斯維加斯參加夏季聯賽，通常我們的訓練師會帶一些球員訓練。那天我也想跟著一起練，所以我們非常早就到了，因為他（詹姆斯）早上5點半就開始訓練。」

「我們走進健身房，詹姆斯已經在裡面了，而且他正在跑步機上倒著走。他的訓練師、那些跟他一起訓練的人甚至都還沒到。我心想，『那不是詹姆斯嗎？現在可是早上5點半！這到底是怎麼回事？』。」

尤基利透露，等到訓練團隊抵達後，詹姆斯又接著完成長達1個半小時的高強度訓練，更讓他佩服的是，這些訓練並不是為了展現給外界看，而是詹姆斯私底下日復一日的自我要求。

「接著那些人來了，他又進行了非常驚人的訓練，整整1個半小時。而且那不是做給任何人看的，現場根本沒有什麼觀眾，他也不是想向誰炫耀。」

事實上，尤基利過去曾在2013年至2025年間擔任暴龍總經理長達12年，期間多次在季後賽遭遇效力騎士的詹姆斯，卻始終無法突破對方的阻擋，直到詹姆斯於2018年轉戰湖人、離開東區後，暴龍才終於在2019年成功闖進總冠軍賽，並奪下隊史首座NBA總冠軍。

談到當年與詹姆斯交手的經歷，尤基利也忍不住笑談，坦言過去真的非常討厭這位屢次阻擋暴龍爭冠的球星。

「我跟你說，我真的被那傢伙狠狠修理過。我以前真的恨透他了。當他一離開東部，我們就想，『太好了，衝吧！』。他的熱情真的很驚人，我也有機會和他成為非常親近的朋友，他真的是個很棒的人，而且他為籃球這項運動付出、奉獻了非常多。我們必須肯定他這一點。」