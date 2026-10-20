NBA／太陽連2年撿走前湖人球員 「古典內線」提姆轉戰鳳凰城

灰狼隊日前裁掉26歲「古典內線」提姆（Drew Timme），太陽隊選擇認領並給出雙向合約，這是太陽連2季簽下前一季效力湖人隊的球員，前一人古德溫（Jordan Goodwin）上季大放異彩。

提姆憑藉出色低位能力統治大學賽場，但因為身體條件、年齡和打法等因素，在2023年選秀會落選。2024-25賽季在籃網隊開啟NBA生涯，出賽9場，平均攻下12.1分7.2籃板。

提姆上季轉戰湖人領雙向合約，出賽27場，平均只打僅8.7分鐘，得到3.4分1.2籃板。季後沒有留湖人，而是和灰狼簽訓練營合約，熱身賽最後一場拿下18分7籃板，還是被裁。

太陽選擇認領提姆，並放棄後衛布瑞亞（Koby Brea）和長人亨特利（CJ Huntley）的雙向合約。目前3位雙向球員是提姆、袋棍球巨星史班瑟（Pat Spencer）和中鋒瑞斯（Duop Reath）。

去年季前湖人裁掉古德溫，古德溫被太陽撿走後受到重用，上季出賽70場，平均攻下8.7分4.9籃板2.2助攻，三分命中率37.1%，古德溫瘋狗般的強悍防守球風，讓他在季後贏得3年1900萬美元合約。