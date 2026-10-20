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NBA／這已不是我愛的NBA！獨行俠厄文點名社群、賭博氾濫衝擊
獨行俠34歲全明星後衛厄文（Kyrie Irving）將迎接第16個NBA賽季。不過，隨著職業生涯逐漸進入後期，厄文也開始思考未來的退休規劃，並對如今NBA受到社群媒體與運動博弈影響的現象，直言這已不是小時候愛上的聯盟。
根據美媒報導，厄文今日接受媒體訪問時，談到自己對NBA環境變化的觀察，「現在社群媒體和賭博的影響力正在迅速蔓延，這已經不是我小時候愛上的那個NBA了，而我非常清楚這一點。」
「我這麼說，並不是認為這一定是件壞事。」厄文補充道。
回顧上個賽季，厄文因前十字韌帶傷勢持續復健，未能替獨行俠出賽。經過長時間休養與調整後，如今他已準備重返賽場，希望證明自己即使來到34歲，依舊具備明星球員的競爭力。
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