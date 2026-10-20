NBA／ 詹姆斯差點加盟尼克？Nike合約藏驚人條款 03年選秀祕辛曝光

根據《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料，傳奇球星詹姆斯（LeBron James）2003年與Nike簽訂的代言合約中，竟藏有一項特殊獎勵條款，只要當年選秀會被尼克選中，就能額外獲得20％至30％的獎金，而項協議甚至是在選秀樂透抽籤前一晚才敲定。

溫德霍斯特近日在《The Hoop Collective》節目中，回顧詹姆斯當年進入NBA前的選秀故事，透露外界其實相當期待這名天才高中生能夠前往紐約發展，就連詹姆斯本人也曾抱持相同夢想。

「當時有一個夢想，事實上，那某種程度上也是詹姆斯自己的夢想。就在他同意Nike合約的前一晚，合約中加入了一項條款，如果他被尼克選中，就能獲得額外20％或30％的獎金。」

溫德霍斯特進一步解釋，這也是為什麼雙方必須趕在選秀樂透抽籤前完成協議，因為一旦選秀順位確定，這項特殊條款的意義就可能完全不同。

「這就是為什麼一定要在樂透抽籤前完成合約。當信封打開，顯示尼克拿到第9順位時，現場甚至能聽到一陣明顯的反應，因為大家都希望詹姆斯能去尼克。」

回顧2003年，當時年僅18歲的詹姆斯已是全美最受矚目的高中籃球員，效力俄亥俄阿克倫聖文森聖瑪麗高中期間，便憑藉驚人的身體素質與全面球技，吸引大量球迷與媒體關注，更成為少數直接從高中挑戰NBA的頂尖球員之一，延續馬龍（Moses Malone）、道金斯（Darryl Dawkins）、「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）及布萊恩（Kobe Bryant）等人的腳步。

然而，2003年最終由詹姆斯家鄉球隊克里夫蘭騎士取得狀元籤，尼克則只拿到第9順位，讓詹姆斯前往紐約的夢想在選秀階段便宣告落空。

值得一提的是，詹姆斯與尼克的緣分並未隨著2003年選秀結束。如今已經進入職業生涯後期的他，仍對紐約抱有相當程度的好感。根據報導，若尼克沒有在上個賽季奪下睽違53年的總冠軍，詹姆斯原有可能選擇加盟紐約，而不是轉戰76人。