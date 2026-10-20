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NBA／上個月才簽約 獨行俠裁掉效力12年的「隊魂」鮑威爾

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊今天宣布裁掉35歲加拿大中鋒鮑威爾（Dwight Powell）。 法新社
獨行俠隊今天宣布裁掉35歲加拿大中鋒鮑威爾（Dwight Powell）。 法新社

獨行俠隊今天宣布裁掉35歲加拿大中鋒鮑威爾（Dwight Powell），他與獨行俠長達12年的合作關係可能就此畫下句點。

鮑威爾上個月才和獨行俠簽約，原本有機會迎來他在獨行俠的第13個賽季。不過獨行俠陣中已有15張保障合約，若要留下鮑威爾必須裁掉1名球員，獨行俠最終決定留下24歲中鋒西塞（Moussa Cisse），放棄鮑威爾。

現年35歲的鮑威生涯至今出賽768場，763場代表獨行俠出賽，266場擔任先發，場均貢獻6.5分4.2籃板。上季鮑威爾出賽63場，平均拿下3.3分4.1籃板。

鮑威爾是在2014年12月的朗多（Rajon Rondo）交易中被送往獨行俠，結果朗多與時任總教練卡萊爾（Rick Carlisle）內鬨，季後就離開球隊；反觀鮑威爾長期留在獨行俠，成為隊魂。

對於鮑威爾離隊，獨行俠籃球事務總裁尤基利（Masai Ujiri）也發表聲明，「效力獨行俠12季中，鮑威爾始終展現最專業的職業態度，他身上具備所有球團希望，球隊代表球員擁有的特質。他是不知疲倦、勤奮努力的球員，也是不可多得的好隊友，他帶來的影響力遠超籃球場，甚至延伸到整個達拉斯社區。」

獨行俠 鮑威爾

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