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NBA／裁掉兩名「二年級生」 灰熊17人名單底定迎開季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰熊在開季前裁掉後衛克雷頓。美聯社
灰熊在開季前裁掉後衛克雷頓。美聯社

NBA新賽季明天點燃戰火，灰熊隊最後一刻名單底定，球團在美東時間下午5點的裁員終止前裁掉去年選秀會第一輪新秀克雷頓（Walter Clayton Jr.），同是「二年級生」的皮維（Micah Peavy）也遭揮棄。

裁掉兩名成員的灰熊，共有17名球員簽有標準合約，另有3名球員簽有雙向合約；這17份合約中有16份是保障合約，威爾斯（Jaylen Wells） 的230萬美元薪水也在本周剛轉成保障合約。

灰熊今年2月透過一筆8人交易從爵士獲得克雷頓，把傑克森（Jaren Jackson Jr.）、蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）和威廉斯（Vincent Williams Jr.） 送到猶他。克雷頓上季為灰熊打了24場比賽，場均成績9.7分、2.1籃板和5.7助攻，三分球命中率3成6。

2025年選秀會第40順位被選中的皮維，菜鳥球季在鵜鶘隊打了61場比賽，其中4場先發，場均表現是4.3分、1.9籃板和1.0助攻。

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