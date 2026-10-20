NBA／開季前扭傷虛驚一場 柯爾透露柯瑞將於開幕戰出戰湖人

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前在公開對抗賽中不慎扭傷右腳踝，一度讓全場球迷與隊友捏了一把冷汗，不過今天傳出，柯瑞的傷勢恢復狀況良好，勇士球團樂觀評估他將能趕上與湖人開幕戰。

柯瑞是在日前一場公開對抗賽中，於右翼進行運球突破時不慎「翻船」，當下他隨即中止動作，難掩痛苦地拍了一下球，隨後一瘸一拐地走回更衣室，也沒有再回到場上。不過經過一夜休養後，柯瑞的腳踝並未出現嚴重腫脹，他在今天早上的團隊練習中已經能完整參與。

總教練柯爾（Steve Kerr）透露，柯瑞在退場不久後就親口表示自己「沒問題」，醫療團隊評估後也放行，只要明天練習順利，柯瑞便會在開幕戰對陣湖人的比賽中先發上陣。

38歲的柯瑞身體健康依舊是勇士教練團的最大考量，為了克服上季因右膝問題缺陣27場的隱憂，柯瑞在今夏重新調整了訓練與保養菜單，柯爾也坦言，新賽季將會刻意減少柯瑞的訓練量，藉此調節體能、降低負荷。

對兵荒馬亂的勇士而言，柯瑞能夠健康回歸可說是一場即時雨。目前球隊傷兵滿營，兩名先發側翼穆迪（Moses Moody）與巴特勒（Jimmy Butler）因膝傷動刀，預計要到季中才能歸隊；禁區大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因私人健康因素無限期缺陣，仍未列入隨隊名單。