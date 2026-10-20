NBA／湖人裁掉2024年首輪秀肯奈特 瑞迪克坦言：他處境艱難

NBA新賽季即將點燃戰火，各隊紛紛趕在美國時間周一下午5點的最終名單截止日前進行陣容調整，湖人球團就宣布，裁掉2024年的首輪第17順位新秀、射手肯奈特（Dalton Knecht），為球隊將大名單縮減至規定的15人上限。

身高198公分的肯奈特大學時期效力田納西大學，身手全能且外線精準，菜鳥球季初期他曾打出驚奇表現，特別是在11月中下旬的一波9場比賽中，繳出平均18.9分、4.9籃板、1.3助攻，投籃命中率高達55.4%、三分球命中率更達到52.2%的亮眼成績單。

然而，隨著菜鳥球季深入，他的表現逐漸起伏，去年2月湖人曾試圖將他及選秀權打包送往黃蜂，換取中鋒威廉斯（Mark Williams），但因體檢未過而宣告破局。留在湖人隊的肯奈特，菜鳥季出賽78場，場均繳出9.1分、2.8籃板，進入生涯第二年，其上場時間遭到壓縮，出賽54場場落至10.2分鐘，數據下滑至4.2分、1.4籃板。

本月4場熱身賽中，肯奈特場均僅有2.8分、1.3籃板，投籃命中率25%、三分球命中率僅14.3%。據聯盟消息指出，湖人在截止日前曾積極尋求「二換一」的交易方案，希望將肯奈特與另一名球員送出以補強禁區大個子，無奈最終未能如願。

對於肯奈特在紫金軍團的發展逐漸停滯，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）日前受訪時直言，「最主要的原因是球隊變了，需求與陣容契合度也跟著變。雖然我認為他在過去兩年球技有所進步，但今年我們在側翼補強了許多年輕戰力，讓他在競爭中陷入了艱難的處境。」