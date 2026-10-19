NBA／5年1.39億美元續約防守悍將 雷霆無懼薪資壓力確立未來核心

雷霆持續鞏固年輕核心陣容，根據報導，球團已經與防守悍將華勒斯（Cason Wallace）達成5年1.39億美元的續約協議。隨著華勒斯完成續約，雷霆4大核心都已獲得長期合約保障，但球隊未來的薪資壓力也將大幅增加，2027-28年賽季甚至可能面臨超過2億美元的豪華稅帳單。

2023年首輪第10順位出身的華勒斯，原本若未能提前續約，將在2027年夏天成為受限制自由球員，如今雷霆選擇提前以高價留人，確保這名年輕後衛長期留隊。

值得注意的是，先前曾有消息指出，華勒斯與雷霆討論的續約金額約為平均年薪2500萬美元，但最終合約總值達到1.39億美元，平均年薪2780萬美元，顯示球團對他的未來發展抱持高度期待。

華勒斯上季一共出賽77場，平均攻下8.6分3.1籃板2.6助攻1.9抄截，其中得分、助攻與抄截均創下個人生涯新高。雖然華勒斯並非以得分見長，但憑藉出色的外圍防守能力，獲選年度最佳防守第二隊，整季累積150次抄截更高居全聯盟第1，成為雷霆防守體系不可或缺的重要戰力。

華勒斯生涯至今累計出賽227場，其中114場擔任先發，平均貢獻7.9分、2.2助攻、1.5抄截。此外，他效力雷霆期間，球隊所打的48場季後賽他全數參與，也證明自己已經是球隊重要的輪替成員。

事實上，雷霆今年休賽季決定送走長年先發的防守大哥大多特（Luguentz Dort），背後就與華勒斯的成長有密切關係。

雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）在訓練營開始前接受媒體訪問時，就曾公開表達對華勒斯的高度信任。

「華勒斯是我們非常看重的球員，他一直以來都為球隊做得很好。」普雷斯帝表示，「我認為我們對他最大的尊重，就是在那筆交易中送走多特。」普雷斯蒂進一步解釋，球團原本還有其他調整陣容的選擇，但最終決定讓華勒斯承擔更重要的角色。

完成續約後，華勒斯將與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）及霍姆葛倫（Chet Holmgren）共同組成雷霆未來的4大長期核心，球隊也確立接下來數年的建隊方向。

不過，隨著多名年輕球星陸續簽下大約，雷霆的薪資負擔也將快速攀升。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）估算，目前雷霆正式名單中的14名球員，已有13人在2027-28年賽季仍有合約在身。

依照現有薪資預估，雷霆屆時可能超出「第二層硬上限（The Second Apron）」約2600萬美元，豪華稅支出甚至可能突破2億美元，對球團財務形成沉重負擔。

這也說明雷霆為何在今年休賽季積極調整陣容，即使多特、喬伊（Isaiah Joe）與維金斯（Aaron Wiggins）過去都曾是球隊的重要戰力，管理層仍選擇提前為未來的薪資壓力做準備。