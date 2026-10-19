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NBA／把帳單寄給他 溫班亞瑪支持法國學生抗議遭抨擊

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
聖安東尼奧馬刺球星溫班亞瑪公開支持法國學生抗議。 美聯社
聖安東尼奧馬刺球星溫班亞瑪公開支持法國學生抗議。 美聯社

NBA聖安東尼奧馬刺球星溫班亞瑪公開支持法國學生抗議，但抗議近日演變成暴力騷亂造成極大損失。法國議員抨擊溫班亞瑪直呼「把帳單寄給他」，尼斯市長更要求譴責這位球星。

雅虎體育引用EssentiallySports的報導指出，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不只從遠處觀看這場抗議，他還傳達支持訊息。這名馬刺球星從小熟悉法國學生環境，因此抗議於9月爆發時，他選擇站在學生這一邊。

溫班亞瑪支持年輕人發聲，但法國政界部分人士並不領情，如今這波反彈聲浪正把體育新聞變成政治風暴。

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，法國學生抗議近日演變成街頭亂象。據報有人縱火，多家商店遭闖入。溫班亞瑪16日更在個人X帳號，貼出著名的「兔子指著滴答作響的時鐘」迷因圖，象徵「一場無法避免的重大風暴正在倒數」。

多位政治人物對此大為不滿，國民議會議員拉瓦萊特（Laure Lavalette）回應溫班亞瑪貼文時寫道：「把帳單寄給他！」尼斯市長齊歐堤（Éric Ciotti）則批評溫班亞瑪等名人應為此承擔「歷史責任」。

當全球巨星的社會參與成為政治導火線，影響所及遠超出球場邊線。齊歐堤寫道：「像籃球選手溫班亞瑪這樣呼籲支持10月17日暴動的法國名人，負有歷史責任。他們必須受到譴責。」

溫班亞瑪在X平台貼出的迷因圖沒有任何說明文字，貼文也未提及法國或抗議活動。但是其發布時機，讓球迷和政界人士都深信這與近日演變成暴力事件的抗議密切相關。

在馬刺敗給亞特蘭大老鷹輸掉季前賽開幕戰後，溫班亞瑪回應媒體說，「這些是制度性不平等，問題根深蒂固，事實上，我很高興高中生和一般年輕人站出來發聲。」

「我聽見他們的聲音，我支持他們，我希望最高層的人亦能如此。」

溫班亞瑪先前曾貼出他夏天在法國的照片。當有球迷問他若有機會是否會加入抗議時，他當時回答：「我很樂意。」

溫班亞瑪是在巴黎近郊的南泰爾（Nanterre）求學長大，他表示自己以前見過這些問題，聲稱自己有幸能有「逃離這個體制的機會」。溫班亞瑪堅信並非所有學生都能逃離體制，這正是他想提供支持的原因。

法國這波抗議最初因學校設施欠佳與人員配置問題而爆發。據報導，學校長期缺乏教師，導致學生經常長時間無課可上。9月中旬，巴黎郊區克雷泰（Créteil）聖艾修伯里高中（Lycée St-Exupéry）一群教師因人力不足決定罷工，隨後學生也基於對校舍衛生環境惡劣等問題發起抗議，類似行動迅速蔓延，演變成全法普遍的文化運動。

然而，隨著過去幾天全球目光聚焦法國，抗議行動卻轉趨激進失序，多間精品店在抗議期間遭洗劫，車輛與歷史古蹟亦遭縱火破壞。

溫班亞瑪目前尚未親自回應政界人士批評，也未針對這場社會運動目前的混亂局勢發表評論。

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