NBA／雷霆三少不拆夥早奪冠？暢銷作家揭哈登交易內幕 最大「遺憾」另有其人

曾擁有杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）的雷霆，曾在2012年攜手闖進總冠軍賽，三人卻在同年休賽季迎來拆夥命運，被視為NBA史上最令人惋惜的年輕三巨頭之一。如今暢銷作家艾布拉姆斯（Jonathan Abrams）回顧這段歷史，透露球隊當時最大的遺憾，可能不是放走哈登，而是另一筆未能完成的交易。

曾任《洛杉磯時報》NBA記者、《ESPN》旗下《Grantland》專欄作家的艾布拉姆斯近日接受《HoopsHype》專訪，談到新書《When We Were Young and Fearless: Kevin, Russell, James, and the Making of the Modern NBA》，深入回顧雷霆三少從相遇、崛起到分道揚鑣的過程，以及這段歷史如何影響現代NBA。

「雖然已經過了很久，但人們忘記了2012年對熱火的總冠軍賽，其實打得有多麼接近。我記得前4場比賽的合計分差只有5分左右。那些比賽打得有來有往，雷霆贏下第1戰，第2戰也只是以些微差距落敗，接著就前往邁阿密進行中間3場比賽。」

艾布拉姆斯指出，當年的總冠軍賽仍採用2-3-2賽制，雷霆三少不僅年輕，還正處於逐漸建立名聲的階段。對於一支剛從奧克拉荷馬市崛起的球隊而言，這些經歷都成為他們成長的一部分。然而，雷霆在2012年總冠軍賽不敵熱火後，卻選擇將哈登交易至火箭，讓原本被看好能長期競爭冠軍的三巨頭提前解體。

談到當年交易哈登的原因，艾布拉姆斯指出，財務問題、籃球考量與球隊對哈登未來發展的評估，都扮演了重要角色。

「這是一個價值600萬美元的問題，因為我認為那就是哈登想要的金額，與雷霆願意提供的金額之間的差距。我認為財務因素有影響，籃球方面的考量也有影響，而這筆交易或許終究難以避免。但他們至少還能再留哈登一個賽季。當時他們距離總冠軍已經如此接近，完全可以再留他一年，看看會發生什麼事。」

不過，艾布拉姆斯也透露，雷霆當時對哈登投入籃球的程度有所疑慮。

「他們當時對哈登是否足夠投入籃球感到擔憂。他是一名非常出色的球員與運動員，但我不認為他對待籃球的態度，像杜蘭特和衛斯布魯克那樣近乎瘋狂。那兩個人甚至會比誰更早到球館訓練。我們知道哈登會成為一名好球員，但不知道他究竟能有多出色，更沒想到他後來在火箭、迪安東尼（Mike D'Antoni）的體系下，會以那樣的方式改變現代籃球的進攻。」

然而，在艾布拉姆斯眼中，雷霆當年最大的「如果」，甚至可能不是哈登，而是2009年未能完成的錢德勒（Tyson Chandler）交易案。

「那支球隊最大的假設性問題，可能根本不是哈登，而是2009年的錢德勒交易。他們當時已經談妥交易，而錢德勒正是雷霆需要、也想要的球員。」

當年雷霆原本準備透過交易取得錢德勒，卻因為腳趾傷勢相關的體檢疑慮，最終取消與黃蜂的交易。沒想到，錢德勒後來不僅入選全明星賽，更獲得年度最佳防守球員肯定，並在2011年協助獨行俠奪下總冠軍。

「他非常適合那支球隊，因為在那三個人身邊，他根本不需要在進攻端大量持球。結果雷霆後來為了填補中鋒位置的空缺，可能付出了過高的代價才得到柏金斯（Kendrick Perkins）。」

艾布拉姆斯解釋，當年的NBA仍相當重視傳統中鋒，尤其雷霆必須面對擁有傳奇球星加索（Pau Gasol）、拜能（Andrew Bynum）與歐頓（Lamar Odom）等長人的湖人，而伊巴卡（Serge Ibaka）當時仍處於成長階段，因此球隊迫切需要足夠的禁區高度。