NBA／紀錄片上映同日傳噩耗！西蒙斯不願放棄原因惹鼻酸：因為我熱愛籃球

曾身為狀元、3度入選全明星賽的西蒙斯（Ben Simmons），職業生涯始終與傷病糾纏。歷經多次背部手術、漫長復健，整季無法上場的煎熬，今年休賽季終於獲得國王青睞，重新踏上NBA舞台。然而，命運卻再次開了殘酷的玩笑，就在他的個人深度紀錄片《Being Ben》正式推出的同天，卻傳出右腳阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，恐怕再次面臨整季報銷的命運。而他在紀錄片中談到為何始終不願放棄籃球的一段話，如今聽來更令人鼻酸。

「我曾經帶著傷堅持比賽，我曾經摔斷過腳骨，也為此接受復健治療。我動過好幾次背部手術，你知道的，我經歷了這一切。」

「如果我不熱愛這項運動，相信我，我早就待在家裡了。我可以去釣魚，我現在就能回澳洲，買一間漂亮的房子，在礁石上釣魚，娶個老婆、生幾個孩子，每天就這樣過下去。」

「但問題就是，我熱愛籃球。」西蒙斯坦言。

西蒙斯曾是2016年NBA選秀狀元，生涯早期效力76人時，不僅奪下年度最佳新人，更3度入選全明星賽，一度被視為聯盟最具潛力的全能後衛之一。然而，隨著投籃問題、季後賽失利及傷病接踵而至，他的職業生涯逐漸偏離原本備受期待的軌道。

尤其近年反覆出現的背部傷勢，讓西蒙斯多次接受手術與復健，始終難以維持健康。上賽季他更整年沒有出賽，原本外界已開始質疑，這名昔日天之驕子是否還有機會重返NBA。

但西蒙斯始終沒有選擇放棄。今年休賽季，他與國王簽下一年合約，終於獲得重新證明自己的機會。對於一名曾經站上聯盟頂端，卻又因傷病跌落谷底的球員而言，這不只是一份工作，更是多年來不斷復健、努力重返球場的成果。

沒想到，就在新賽季即將展開之際，西蒙斯卻在球隊訓練中遭遇右腳阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，預計接受手術治療，恐怕整季無法出賽。對於才剛結束一整年休養、準備重新開始的他而言，無疑又是一次沉重打擊。

對於早已累積可觀生涯收入的西蒙斯而言，他確實有能力選擇另一種人生，不必再承受外界批評，也不必經歷漫長而痛苦的復健過程。然而，他仍一次又一次選擇回到球場，即使迎接他的不一定是掌聲，也可能是更多質疑與傷痛。

從昔日被寄予厚望的選秀狀元，到如今不斷與傷病對抗，西蒙斯的職業生涯早已充滿遺憾。外界或許會記得他在季後賽錯失的上籃、始終沒有改善的投籃能力，以及一次次因傷缺席的比賽，但在這些批評之外，他同樣是一名為了重返球場，不斷接受手術、復健與重新訓練的球員。

更令人感慨的是，當紀錄片中的西蒙斯還在訴說自己有多麼熱愛籃球，現實中的他卻又一次被迫遠離這項運動。原本應象徵重新出發的新賽季，如今可能再次成為漫長的復健歲月。這一次，他究竟還能不能重新站上NBA球場，沒有人能給出答案。

但至少從西蒙斯自己的話中可以明白，支撐他一路走到今天的，早已不只是昔日狀元的光環，而是那份即使歷經無數挫折，仍不願輕易放手的籃球熱情。