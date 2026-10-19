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NBA／第24個賽季破紀錄！詹姆斯力爭第5冠：成就偉業要走出舒適圈

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯重返東區渴望拿下第5座總冠軍。 法新社
詹姆斯重返東區渴望拿下第5座總冠軍。 法新社

渴望奪得職業生涯第5座NBA總冠軍的球星詹姆斯LeBron James），美國時間20日將正式開啟他創紀錄的第24個賽季。今年改披費城76人戰袍的他，將與新隊友共同追逐隊史1983年以來的首冠。

法新社報導，NBA第81個賽季即將正式開打，76人首戰將在客場面對紐約尼克，現場也將見證尼克自1973年以來首次升起總冠軍旗。

詹姆斯7月宣布加盟76人時就明確表示，他此舉目的就是為了再奪總冠軍。他曾在X平台發文：「我相信我能幫助76人成為一支冠軍隊伍，我非常興奮能為新球迷群注入活力，最後一次開啟這段不可思議的旅程。」

即將滿42歲的詹姆斯坦言：「我不是為錢，也不是為家人。到了這個地步，我究竟是為什麼而戰？我仍想要付出，仍想要努力，仍想要拼戰，仍想要競爭，仍想要贏球，仍想要再次體驗贏得總冠軍的滋味。」

詹姆斯是NBA歷史得分王，他6月宣布離開洛杉磯湖人，7月24日透露將加盟76人。兩天後，76人宣布與他簽下一份為期兩年、價值800萬美元的合約。

詹姆斯手握4屆總冠軍，4度榮膺最有價值球員（MVP）。他在邁阿密熱火拿下兩冠，為克里夫蘭騎士與洛杉磯湖人各贏一次。如今他希望帶領76人拿下1983年後隊史首冠，成為聯盟史上首位在4支不同球隊都能贏得總冠軍的球員。

即將滿42歲的詹皇狀態依舊出色，至今仍未明顯老化 法新社
即將滿42歲的詹皇狀態依舊出色，至今仍未明顯老化 法新社

詹姆斯今年12月將滿42歲，他與前波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown），還有安比德（JoelEmbiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與埃奇庫姆（V.J.Edgecombe）組成實力堅強的華麗陣容，渴望成為總冠軍。

詹姆斯職業生涯至今已出賽1622場，場均貢獻26.8分、7.5個籃板、7.4次助攻和1.5次抄截。

詹姆斯感嘆道，「在我整個職業生涯中，聯盟有很多球員從未做出任何犧牲。他們場均能得20、22分，卻只進過一、兩次季後賽，而且一場季後賽勝利都沒有。」

詹姆斯在76人與籃網的季前賽首秀中得到10分，並有5次助攻和4個籃板，最終76人以108比114敗北。

詹姆斯表示「感覺確實有點不一樣」，「顯然只是換了套新隊服，但比賽就是比賽。」

「我們仍在努力讓彼此發揮最佳水準，在場上盡可能互相配合以取得勝利。但這需要時間。」

他曾在受訪時強調，「我們要成就偉業，就必須做一些不舒服的事。我們必須習慣走出舒適圈，這是加速成就偉業的最好方法。」

詹姆斯 76人 LeBron James

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