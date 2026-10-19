快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／36歲喬治不願再當浪人 盼在塞爾蒂克退休：找回對籃球的熱愛

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治轉戰塞爾蒂克後，不僅讓他找回對籃球的熱愛，更希望能在波士頓退休。 法新社
喬治轉戰塞爾蒂克後，不僅讓他找回對籃球的熱愛，更希望能在波士頓退休。 法新社

全明星前鋒喬治Paul George）休賽季透過交易轉戰塞爾蒂克後，對新東家不僅充滿期待，坦言讓他重新找回對籃球的熱愛，更希望能在波士頓結束自己的職業生涯。

根據《波士頓環球報》記者華許本（Gary Washburn）報導，喬治對於加盟塞爾蒂克感到相當興奮，認為球隊的文化與隊友讓他重新找回過去一度失去的熱情。

「我正全心全意融入這支球隊，和隊友們打成一片。我真的非常開心，甚至可以說是興奮不已。能夠來到這裡，和這些傢伙相處，他們讓我重新找回某種東西，老實說，那份感覺已經在我心中埋藏很久了，那就是一種不一樣的熱情。」

「我重新找回了對籃球的熱愛，而且我認為現在所有事情，都正在對的時間、朝著對的方向發展。」喬治強調。

如今已36歲的喬治，職業生涯也逐漸邁入尾聲。歷經溜馬、雷霆、快艇與76人等球隊後，他坦言自己希望不必再繼續輾轉不同球隊，而是能夠在波士頓找到最終歸屬。

「這裡的休息室、球隊文化、管理階層、城市、整個組織，以及悠久的傳統，這些都是我過去從未真正體驗過的。這裡的一切都有非常高的水準，對我來說，這是一種耳目一新的感覺。」

喬治坦言，「希望我能夠保持健康。我覺得自己一路走來，不知不覺變成了一名不斷轉換球隊的球員。到了職業生涯這個階段，我真的很希望能把波士頓稱作自己的家。」

NBA 塞爾蒂克 76人 籃球 波士頓 喬治 Paul George Paul

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／西蒙斯太悲情........準備復出卻傷阿基里斯腱

好不容易要重返球場，國王隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）卻在開季前受到重創，國王今天公告西蒙斯在練習時阿基里斯腱撕裂，將進行手術，本季還沒開始就可能告終。

NBA／勇士驚魂！柯瑞訓練時扭傷右腳踝 幸無大礙

NBA新賽季即將開打，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天球隊訓練卻扭到右腳踝，一拐一拐回到休息室，好消息是總教練柯爾（Steve Kerr）表示傷勢不是太嚴重。

NBA／湖人不需仰賴「詹姆斯品牌」！美媒狠酸布朗尼：剩賣球衣功能

湖人將於周三迎戰勇士，展開2026–27新賽季，不過球隊在開季前仍面臨陣容調整難題。目前湖人擁有16份正式球員合約，必須在開幕戰前縮減至15人，外界普遍認為射手肯奈特（Dalton Knecht）可能成為被放棄的對象。然而，《CBS Sports》記者奎恩（Sam Quinn）卻認為不如直接交易布朗尼（Bronny James），直言後者的進攻能力至今仍不足以在NBA立足。

NBA／第24個賽季破紀錄！詹姆斯力爭第5冠：成就偉業要走出舒適圈

渴望奪得職業生涯第5座NBA總冠軍的球星詹姆斯（LeBron James），20日將正式開啟他創紀錄的第24個賽季。今年...

NBA／紀錄片上映同日傳噩耗！西蒙斯不願放棄原因惹鼻酸：因為我熱愛籃球

曾身為狀元、3度入選全明星賽的西蒙斯（Ben Simmons），職業生涯始終與傷病糾纏。歷經多次背部手術、漫長復健，整季無法上場的煎熬，今年休賽季終於獲得國王青睞，重新踏上NBA舞台。然而，命運卻再次開了殘酷的玩笑，就在他的個人深度紀錄片《Being Ben》正式推出的同天，卻傳出右腳阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，恐怕再次面臨整季報銷的命運。而他在紀錄片中談到為何始終不願放棄籃球的一段話，如今聽來更令人鼻酸。

NBA／36歲喬治不願再當浪人 盼在塞爾蒂克退休：找回對籃球的熱愛

全明星前鋒喬治（Paul George）休賽季透過交易轉戰塞爾蒂克後，對新東家不僅充滿期待，坦言讓他重新找回對籃球的熱愛，更希望能在波士頓結束自己的職業生涯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。