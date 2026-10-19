NBA／36歲喬治不願再當浪人 盼在塞爾蒂克退休：找回對籃球的熱愛

全明星前鋒喬治（Paul George）休賽季透過交易轉戰塞爾蒂克後，對新東家不僅充滿期待，坦言讓他重新找回對籃球的熱愛，更希望能在波士頓結束自己的職業生涯。

根據《波士頓環球報》記者華許本（Gary Washburn）報導，喬治對於加盟塞爾蒂克感到相當興奮，認為球隊的文化與隊友讓他重新找回過去一度失去的熱情。

「我正全心全意融入這支球隊，和隊友們打成一片。我真的非常開心，甚至可以說是興奮不已。能夠來到這裡，和這些傢伙相處，他們讓我重新找回某種東西，老實說，那份感覺已經在我心中埋藏很久了，那就是一種不一樣的熱情。」

「我重新找回了對籃球的熱愛，而且我認為現在所有事情，都正在對的時間、朝著對的方向發展。」喬治強調。

如今已36歲的喬治，職業生涯也逐漸邁入尾聲。歷經溜馬、雷霆、快艇與76人等球隊後，他坦言自己希望不必再繼續輾轉不同球隊，而是能夠在波士頓找到最終歸屬。

「這裡的休息室、球隊文化、管理階層、城市、整個組織，以及悠久的傳統，這些都是我過去從未真正體驗過的。這裡的一切都有非常高的水準，對我來說，這是一種耳目一新的感覺。」

喬治坦言，「希望我能夠保持健康。我覺得自己一路走來，不知不覺變成了一名不斷轉換球隊的球員。到了職業生涯這個階段，我真的很希望能把波士頓稱作自己的家。」