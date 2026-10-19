NBA／「斑馬兒子」能翻身嗎？ 隊友曝霍姆葛倫苦練求復仇：他熱愛逆境

雷霆將在新賽季開幕戰，交手上季在西冠G7淘汰自己的馬刺。其中明星長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）面對溫班亞瑪（Victor Wembanyama）表現低迷，關鍵G7更僅拿下4分，遭部分網友嘲諷為「斑馬兒子」。不過老將威廉斯（Kenrich Williams）仍對他充滿信心，強調霍姆葛倫非常熱愛逆境，相信他能從失敗中持續成長。

回顧上季西冠G7，霍姆葛倫上場33分鐘卻僅出手2次、命中1球，全場拿下4分、4籃板，甚至第一節結束後就沒有再出手；反觀馬刺當家球星溫班亞瑪，在第7戰繳出22分、7籃板，帶領球隊闖進總冠軍賽。

事實上，霍姆葛倫並非只有第7戰失常，整個西冠系列賽面對馬刺，他場均僅攻下10.7分，相較例行賽17.1分的平均表現，足足下滑6.4分。而在上季例行賽4度交手馬刺時，他同樣場均只有10.7分，投籃命中率僅38％。

對於外界的批評，威廉斯卻認為，這些挫折反而有機會成為霍姆葛倫成長的動力。

「霍姆葛倫有個特點，就是他非常熱愛逆境。從我認識他開始，他一直都是個非常努力的球員，心裡始終只有籃球，這一點從來沒有改變。」

「他今年夏天付出了很多努力，我很期待看到他的成長，以及他今年能為我們帶來什麼幫助，因為今年一定還會有新的挑戰。老實說，他是這支球隊非常重要的一部分，也是我們能夠贏球的重要原因。我很期待再次和他並肩作戰。」

威廉斯也盛讚霍姆葛倫的職業態度，認為這名2022年選秀榜眼即使從年輕時期便承受外界高度關注，仍始終保持對籃球的熱情。

「這真的很特別。我完全無法想像從小就受到這麼多關注是什麼感覺，但他處理得非常好。他是一名極度專業的球員，也是最棒的隊友，甚至願意把自己身上的衣服脫下來送給你，他就是這樣的人。對霍姆葛倫來說，最重要的事情始終沒有改變，就是努力訓練、專注籃球。當你同時擁有這樣的心態與工作態度，未來就沒有極限，而且他還非常年輕。」

另一方面，雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也力挺霍姆葛倫，認為不應該因一場表現不理想的比賽，就否定他的能力。

「霍姆葛倫是一名非常、非常、非常優秀的籃球員。籃球就像人生一樣，總會有高低起伏。他非常努力，擁有正確的心態，每個晚上都會完成自己的工作，而且充滿動力。」

「就算有些人認為他某場比賽打得不好，也不代表這些特質就會改變。他還是同一個人，擁有同樣的品格。我相信他會像過去整個職業生涯一樣，持續變得更好。他還非常年輕，未來還有很多比賽等著他。我完全不擔心他的成長。」

撇除面對馬刺系列賽表現，霍姆葛倫上季例行賽平均仍能繳出17.1分、8.9籃板與1.9火鍋，不僅首度入選全明星賽，更獲選年度防守第一隊與年度最佳陣容第三隊。