NBA／5年前的仇沒忘！西蒙斯痛罵76人教頭「混蛋」：把我當成代罪羔羊

狀元西蒙斯（Ben Simmons）與前76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）之間的恩怨，在2021年季後賽便埋下種子，當時76人在東區準決賽第7戰不敵老鷹，瑞佛斯在賽後記者會上，被問及西蒙斯是否具備帶領球隊奪冠的能力，卻未給出肯定答案。儘管瑞佛斯事後曾公開表達歉意，但西蒙斯至今仍難以釋懷，甚至直接以粗口痛批昔日恩師。

根據《The Philadelphia Inquirer》報導，西蒙斯回憶當時聽到瑞佛斯發言後的心情，毫不掩飾自己的不滿。

「我當時有什麼感覺？我心想，『真是個混蛋！』當事情變得艱難時，人們就會開始恐慌，然後把別人推出來當代罪羔羊，而當時發生的就是這種事。」西蒙斯說道。

2021年東區季後賽第二輪第7戰，76人最終以96：103不敵老鷹，遭到淘汰。當時西蒙斯全場僅出手4次、命中2球，攻下5分，表現備受批評。

尤其在比賽第四節，西蒙斯曾在籃下獲得幾乎無人防守的上籃機會，卻選擇將球傳給隊友，錯失重要得分機會。由於他當時罰球表現不理想，外界普遍猜測他是擔心遭到犯規、被迫站上罰球線，才選擇放棄出手，但這並非西蒙斯親口證實的原因。

賽後記者會上，瑞佛斯被問到是否認為西蒙斯能成為冠軍球隊的控球後衛，卻未能給出明確肯定的答案。這番發言迅速引發討論，也讓西蒙斯承受更大的輿論壓力，儘管瑞佛斯事後對當年的言論表達後悔，並承認自己處理得不夠妥當，但西蒙斯顯然仍對當時的處境耿耿於懷。

事實上，瑞佛斯也曾在事隔兩年後接受訪問，坦承自己在那場第7戰後的記者會上犯下錯誤。

「那場第7戰之後，我開了一場非常糟糕的記者會。我們輸球了，我說了一些話，原本想表達的是另一個意思，但外界卻有不同的解讀，而整件事就是從那裡開始的。接著，安比德（Joel Embiid）也開了一場糟糕的記者會。」

「我不知道整件關於西蒙斯的事情，是否無論如何都會發生，但我不喜歡自己也是其中的一部分。所以你首先會思考的是，我當時能不能處理得更好？我能不能用更好的方式回答那個問題？」

在2021年季後賽失利後，西蒙斯與76人的關係逐漸惡化，最終缺席整個2021–22年賽季，並在2022年2月被交易至籃網。此後他持續受到傷病困擾，始終未能找回昔日全明星時期的表現。

西蒙斯在缺席整個2025至26年賽季後，今年休賽季與國王簽下一年合約，原本希望重新展開NBA生涯。不過，他今日又在球隊訓練中遭遇右腳阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，將接受手術治療，恐怕再次長期缺陣。