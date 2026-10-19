WNBA／金州女武神成軍兩年就爭冠 品牌估值10億美元寫紀錄

不用超級巨星、成軍才第2季，竟成為女子體育最值錢的球隊！WNBA金州女武神隊本季打進總冠軍賽，球隊估值更達10億美元（約新台幣300億元），創下女子職業運動新紀錄。WNBA總裁恩格爾伯特17日於冠軍賽前表示，女武神的成功，正是女子籃球近年快速成長的最佳例子，場外的行銷策略正確，打造品牌認同且深入灣區社群。

新軍第二季就爭冠

金州女武神是NBA金州勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）投資的新球隊，2023年以5000萬美元取得加盟資格，成為WNBA資歷最新的球隊，如今球隊估值已達10億美元（約新台幣300億元）！根據《路透社》報導，女武神去年才正式加入WNBA，首季就打進季後賽，今年更繳出32勝12敗的聯盟第二佳戰績。

州勇士老闆拉卡柏投資金州女武神，2023年以5000萬美元取得加盟資格，成為WNBA資歷最新的球隊。 美聯社

季後賽期間，女武神淘汰達拉斯飛翼，接著以3比0橫掃衛冕軍拉斯維加斯王牌，成為WNBA史上首支成軍第二季就闖進總冠軍賽的擴編球隊，陣中雖沒有聯盟最頂尖的得分巨星，卻靠著威廉斯（Gabby Williams）領銜的團隊防守，一路殺進冠軍戰，目前還在總冠軍賽首戰拿下勝利。

但其實女武神商業上的成功不全然與戰績相關，據《女武神官網》報導，2024年球隊公布隊名與隊徽後，短短2個月就收到1.5萬筆的季票預定，當時甚至連正式球員名單都還沒出爐！首季22個主場賽事比賽全部售罄、平均每場上座人數破1.8萬。

金州女武神成功打造品牌，球隊估值更達10億美元。 法新社

成功打造品牌！

成功的推手是曾參與WMLS天使城女足的總裁潔絲，她在球隊成立之初就確立品牌方針：不打算沿用紅透半邊天的金州勇士相關配色，她改用紫色作為球隊主色、結合北歐神話的「女武神」與灣區大橋等元素，並深入社區，開辦街頭派對與城市尋寶，7個月內接觸約50萬人，讓球迷在女武神賽季都還沒開始，就認同了這個隊伍、買單這個全新品牌。

加上勇士老闆提供資金、場館與營運資源，女武神得以迅速將人氣轉為收入，據Sportico數據，女武神今年營收破億美元、與超過40個品牌合作，證明女子籃球商業價值是持續成長的。

台裔美籍後衛陳紫柔效力女武神。 美聯社

【更多精采內容，詳見 】