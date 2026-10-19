NBA／湖人不需仰賴「詹姆斯品牌」！美媒狠酸布朗尼：剩賣球衣功能

湖人將於周三迎戰勇士，展開2026–27新賽季，不過球隊在開季前仍面臨陣容調整難題。目前湖人擁有16份正式球員合約，必須在開幕戰前縮減至15人，外界普遍認為射手肯奈特（Dalton Knecht）可能成為被放棄的對象。然而，《CBS Sports》記者奎恩（Sam Quinn）卻認為不如直接交易布朗尼（Bronny James），直言後者的進攻能力至今仍不足以在NBA立足。

「如果我是湖人，我現在就會試著把布朗尼交易給某個想靠他賣球衣的球隊老闆。」奎恩寫道。

「經過兩年，他的進攻能力仍然沒有達到能在NBA發揮作用的程度。而且以他的身材來說，防守端必須達到的標準高得離譜。如果他始終無法把球投進，那他基本上就得成為像希德（Jamal Shead）那樣極具侵略性的防守者，才有辦法證明自己值得占據一個球員名額，但他目前還做不到。」

奎恩進一步指出，相較於直接裁掉肯奈特，他更傾向將這名射手留在陣中，因為肯奈特的合約未來仍有機會成為交易籌碼，若直接裁掉，反而可能讓球隊承擔不必要的薪資負擔。

「我寧願把肯奈特留在帳面上，讓他的薪資未來能用於交易，而不是直接裁掉他，然後還得處理死薪資。湖人其實不像其他球隊那樣，需要仰賴詹姆斯這個品牌。」

事實上，布朗尼今年季前熱身賽的表現確實不理想。根據統計，他代表湖人出賽5場，平均上場16.4分鐘，僅繳出2.2分、2.4籃板與2.8助攻，整體投籃16投僅4中，命中率只有25％。