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匹克球／雙向奔赴的國手夢 聽障好手邱弈偉用匹克球扭轉人生

聯合報／ 即時報導
莊哲瑋（左）與邱弈偉展現場上默契，單日2連勝。圖／TMLP提供
莊哲瑋（左）與邱弈偉展現場上默契，單日2連勝。圖／TMLP提供

由台灣職業匹克球大聯盟（TMLP）舉辦的2026台灣匹克球積分巡迴賽最終站17、18日在新北市林口高中舉行，這項近年掀起全球浪潮的運動不僅老少咸宜，也適合各種族群。

邱弈偉在1歲半時因發燒導致聽損，不過他並未到啟聰學校就讀，而是在一般學校的特教班，經歷了一段艱苦的日子，曾經不被理解、沒有自信，不過藉由熱愛的烘焙與運動，逐漸找到自我。

「我的手很巧，很注重一些細節，國、高中拿過全國聽障烘焙杏仁膏蛋糕裝飾冠軍，我還記得是用美人魚為主題，是我的得意之作。」邱弈偉透過教練黃俊榮翻譯說，「我打過3年網球，也打過羽球、桌球，後來因緣際會接觸匹克球，發現它融合了那3種運動的特點，越打越有興趣。」

不只是有興趣，練習匹克球僅3個月的邱弈偉首度參加比賽就得到冠軍，也跟這次的男雙夥伴莊哲瑋結緣，「那是2年前屏東的比賽，後來在宜蘭、新竹都拿過金牌，讓我很有信心。」

理事長陳柏潤（左）與副理事長張英棋都是匹克球愛好者。圖／TMLP提供
理事長陳柏潤（左）與副理事長張英棋都是匹克球愛好者。圖／TMLP提供

儘管在國內小有成績，邱弈偉不安於現狀，他今年更是遠赴北美挑戰美國、加拿大的聽障匹克球錦標賽，但過程可說篳路藍縷，經濟不寬裕的他想方設法籌措經費，後來在黃俊榮建議下以募資方式達標，也順利帶回總計3金1銀的好成績。

「籌錢的日子很苦，但真的很感謝大家幫忙，同事也都給我很多支持鼓勵。」邱弈偉透露，出國比賽一直是他的夢想，「現在完成了第一步，但我最大的目標是代表台灣參加聽障奧運（達福林匹克運動會）！」

這次國內首創的匹克球積分巡迴賽迄今5站，邱弈偉每役必與，也很有機會挺進11月在台北市舉辦的年終賽，他的夥伴莊哲瑋表示自己有聽障的朋友，但跟他們打球還是第一次，竟然就能得到好成績。

邱弈偉有運動底子，反應靈活。圖／TMLP提供
邱弈偉有運動底子，反應靈活。圖／TMLP提供

「我們是2年前比賽認識，後來經過教練牽線就組隊比賽。」莊哲瑋說：「雖然我在高雄、他在台北，只要我有空就會上來跟他練球，慢慢培養默契，其實只要講慢一點、場上肢體動作多一點，他都可以理解。」

除了場上互相砥礪的隊友，場邊的教練黃俊榮更是莊哲瑋的貴人，「我是網球選手出身，但其實沒什麼成績，碰到弈偉後發現他很有天份，也很認真，很想幫這個孩子完成他的夢想，沒想到也成就我的夢想。」

主辦單位TMLP理事長陳柏潤表示，這些年見到許多球友透過匹克球挑戰人生讓他感到非常感動，「我們團隊都是愛打球的人，之前到偏鄉推廣匹克球，小朋友在大太陽下揮汗如雨，結束的時候還問我們下次什麼時候會再去，這些都是運動帶給人們的改變。」

匹克球 國手

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