NBA／熱身賽慘變「1成湯」！湯普森外線20投3中不擔心：例行賽回歸4成

擁有4座NBA總冠軍的神射手湯普森（Klay Thompson），在今年休賽季轉戰熱火後，原被期待成為球隊重要的外線火力，沒想到熱身賽卻陷入嚴重投籃低潮，4場比賽三分球合計20投僅3中，命中率低至15％。不過，面對外界質疑，湯普森卻強調季前賽成績並不重要，更有信心在例行賽找回昔日準星。

根據《Sun Sentinel》記者溫德曼（Ira Winderman）報導，湯普森並未過度在意投籃命中率。

「幸運的是，現在一切都能重新開始。例行賽周三就要開打了，熱身賽的成績並不算數，所以我並沒有太擔心自己的投籃表現。對我來說，更重要的是呼吸和體能狀況，以及能不能打出好的防守。我還有很多地方可以進步，也希望能夠每晚持續站上球場。」

此外，湯普森也展現信心，認為自己擁有足夠的經驗，知道如何面對低潮。

「我並不擔心。我打籃球已經夠久了，知道一定會有表現很好的日子，也會有狀態不佳的時候。只要持續努力、保持穩定，我就能投出生涯平均的水準。」

截至目前，湯普森例行賽三分球命中率高達40.9％，不過近年外線準度逐漸下滑，上一次單季突破4成已是2022–23年賽季，當時效力勇士的他仍有41.2％的三分命中率。隨後2023至24年賽季降至38.7％，2024至25年賽季轉戰獨行俠後則為39.1％，上季進一步下滑至38.3％。如今熱身賽三分球命中率僅15％，若想兌現自己投出生涯平均水準的承諾，勢必得在例行賽大幅提升外線準度。

回顧湯普森4場熱身賽表現，全數擔任先發卻僅合計攻下17分，整體投籃26投7中，命中率26.9％，其中三分球20投僅3中，命中率更只有15％。

尤其在上周以115：136不敵魔術的最後一場熱身賽中，湯普森上場15分鐘，7次出手全數落空，最終一分未得，也讓外界對他的投籃狀態產生更多疑問。

儘管湯普森熱身賽表現不如預期，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）仍對這位昔日明星射手充滿信心，認為他的價值並不能只用投籃命中率衡量。

「我對他目前為球隊帶來的貢獻感到非常滿意。首先，就是我一直提到的牽制力，那是他整個職業生涯累積下來的成果，對手一定會用特定的方式防守他。過去幾場比賽，我認為我們已經替他創造出一些很好的出手機會，而所有射手都會經歷這樣的階段。」

「他還在逐漸找回雙腿的狀態，他不會有問題的。事實上，除了三分球投射之外，他在其他方面為球隊帶來的貢獻，反而讓我感到非常受到鼓舞。」史波史特拉強調。