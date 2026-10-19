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NBA／主戰中鋒肩膀動刀 太陽先和24歲長人續約3年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽隊中鋒伊戈達羅開季前先搞定續約。 路透
太陽隊中鋒伊戈達羅開季前先搞定續約。 路透

太陽隊中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）開季前先搞定續約，他的經紀人魯伊斯（Erika Ruiz）告訴美國《ESPN》，伊戈達羅已經同意一紙3年2900萬美元的續約，合約期程從2028到29年賽季開始，將到2030-31年賽季。

將展開生涯第三個NBA賽季的伊戈達羅，本季薪資是220萬美元，球隊將執行下季240萬美元的續約選項，如今又提前達成續約共識，讓伊戈達羅薪資三級跳。

2024年選秀會第40順位被拓荒者隊選中的伊戈達羅，當天就改披太陽戰袍；菜鳥球季他平均上場17分鐘，上季進入球隊輪值名單，82場比賽全勤，其中24場先發，繳出平均6.5分、5.1籃板成績單。

太陽原本的主戰中鋒威廉斯（Mark Williams）因肩膀動刀，預計缺席數月，伊戈達羅在球隊角色將更吃重，「二年級生」長人馬魯亞奇（Khaman Maluach）預期也會獲得更多空間。

NBA 太陽 Erika

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