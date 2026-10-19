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NBA／勇士驚魂！柯瑞訓練時扭傷右腳踝 幸無大礙
NBA新賽季即將開打，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天球隊訓練卻扭到右腳踝，一拐一拐回到休息室，好消息是總教練柯爾（Steve Kerr）表示傷勢不是太嚴重。
柯爾告訴記者，柯瑞避免了一次大傷，「他沒事。」球團後續也沒針對柯瑞狀態更新消息，不過美國《ESPN》得到來自球隊內部人士的消息，指出柯瑞的腳踝扭傷「不嚴重」。
柯瑞上季缺席43場比賽，其中27場是因為右膝傷勢；本季勇士刻意放慢柯瑞的訓練進度，減少39歲的當家球星訓練和熱身賽上場時間，不過他今天訓練時卻在和梅爾頓（De'Anthony Melton）對位時滑倒受傷。
受傷當下，柯瑞沮喪地將球砸向地板，比賽也馬上暫停，勇士隊友們立刻上前關切，柯爾在內的幾位球隊人員也進入球員通道了解柯瑞狀況。
勇士本季開幕戰將在台灣時間周四客場交手湖人隊，主場開幕戰是周六碰灰熊隊。
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