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NBA／勇士驚魂！柯瑞訓練時扭傷右腳踝 幸無大礙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

NBA新賽季即將開打，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天球隊訓練卻扭到右腳踝，一拐一拐回到休息室，好消息是總教練柯爾（Steve Kerr）表示傷勢不是太嚴重。

柯爾告訴記者，柯瑞避免了一次大傷，「他沒事。」球團後續也沒針對柯瑞狀態更新消息，不過美國《ESPN》得到來自球隊內部人士的消息，指出柯瑞的腳踝扭傷「不嚴重」。

柯瑞上季缺席43場比賽，其中27場是因為右膝傷勢；本季勇士刻意放慢柯瑞的訓練進度，減少39歲的當家球星訓練和熱身賽上場時間，不過他今天訓練時卻在和梅爾頓（De'Anthony Melton）對位時滑倒受傷。

受傷當下，柯瑞沮喪地將球砸向地板，比賽也馬上暫停，勇士隊友們立刻上前關切，柯爾在內的幾位球隊人員也進入球員通道了解柯瑞狀況。

勇士本季開幕戰將在台灣時間周四客場交手湖人隊，主場開幕戰是周六碰灰熊隊。

柯瑞 NBA 勇士

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