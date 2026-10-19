NBA／西蒙斯太悲情........準備復出卻傷阿基里斯腱

好不容易要重返球場，國王隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）卻在開季前受到重創，國王今天公告西蒙斯在練習時阿基里斯腱撕裂，將進行手術，本季還沒開始就可能告終。

30歲的西蒙斯訓練營和熱身賽都有不錯表現，有機會以先發身份迎接賽季，但今天球隊實戰訓練營卻傳出噩耗。

「我之前也面臨過許多挑戰，這些考驗了我的精神、身體和情緒，但我都找到了克服它們的方法。」西蒙斯傷後在社群上抒發心情，他正向寫道：「這次受傷是我人生旅程中的又一個篇章，而不是我故事的終點。」

曾3度入選全明星賽的西蒙斯是2018年NBA年度最佳新秀得主，上季他沒有任何NBA球隊青睞，最後一支代表的球隊是快艇隊；2025年2月他被籃網隊揮棄後就轉戰洛城，不過只代表快艇打了18場例行賽，加上5場季後賽。

今年8月試訓西蒙斯到邁阿密試訓，讓國王總經理佩里（Scott Perry）留下深刻印象，他也到沙加緬度拜訪國王總教練克里斯蒂（Doug Christie）和其他團隊成員，並且進行體檢和實際上場訓練，9月初獲得一紙1年350萬美元的合約。

熱身賽西蒙斯兩場比賽平均出賽17.5分鐘，繳出10.5分，如今卻不能迎接新賽季，他坦言離開熱愛的賽場很不容易，有其經歷那麼多才獲得機會後，「但我學到的重要一點是，逆境不能定義你，你如何面對逆境才能定義你。」