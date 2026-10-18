快訊

影／法國街頭陷火海…劫匪搶爆名牌包炫耀「0元購」 馬克宏竟嗨看演唱會

得獎散文涉抄襲疑雲？ 魯迅文學獎作品被指與英國著作雷同

中職／曾聖安總冠軍賽初登場轟超前3分砲 隊史最年輕、史上排第二

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士主帥場邊驚見「另一個自己」 緊盯分身猛看畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士主帥柯爾在比賽中遇見自己的「分身」，影片畫面瘋傳。圖截自X
勇士主帥柯爾在比賽中遇見自己的「分身」，影片畫面瘋傳。圖截自X

金州勇士日前在拉斯維加斯舉行的季前熱身賽，上演20分大逆轉，以101：89擊敗洛杉磯湖人。不過，比賽最吸引目光的話題，竟然不是勇士的逆轉勝，而是總教練柯爾（Steve Kerr）在場邊意外遇見與自己長相幾乎一模一樣的男子，讓他忍不住盯著對方看了好幾秒，逗趣畫面迅速在網路上瘋傳。

這場比賽在拉斯維加斯T-Mobile體育館舉行，柯爾原本正專注於場邊指揮，卻突然發現觀眾席附近出現一名與自己極為神似的男子，讓他忍不住回頭多看一眼，隨後更直接盯著對方觀察，兩人最後還四目相交，形成相當有趣的畫面。

根據社群平台「Polymarket Hoops」分享的影片，這名男子不僅有著與柯爾相似的銀白色頭髮，連身形與臉部輪廓都十分接近，當天又穿著深色服裝，讓柯爾彷彿看到另一個自己。

事實上，這名男子並非首次受到關注，他是來自拉斯維加斯的高中英文老師吉利斯（Steve Gillis），早在2024年就曾因為觀看勇士比賽時，被發現與柯爾長得太像而在網路上爆紅。

當時柯爾甚至親自回應兩人外貌神似的話題，還幽默表示：「我只是覺得他長得非常帥氣。」

如今相隔2年，吉利斯再次出現在勇士比賽現場，而且這次直接被柯爾本人發現，雙方互相打量的模樣也讓這段影片再度成為社群熱議焦點。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／勇士主帥場邊驚見「另一個自己」 緊盯分身猛看畫面瘋傳

金州勇士日前在拉斯維加斯舉行的季前熱身賽，上演20分大逆轉，以101：89擊敗洛杉磯湖人。不過，比賽最吸引目光的話題，竟然不是勇士的逆轉勝，而是總教練柯爾（Steve Kerr）在場邊意外遇見與自己長相幾乎一模一樣的男子，讓他忍不住盯著對方看了好幾秒，逗趣畫面迅速在網路上瘋傳。

NBA／喝到爛醉末節還狂轟24分！ 前最佳第六人自爆：教練要我流汗醒酒

曾3度榮獲NBA年度最佳第六人獎項的前明星後衛威廉斯（Lou Williams），職業生涯以驚人的板凳得分能力聞名，近日他在《Underground Lounge》Podcast節目中，分享一段效力洛杉磯快艇時期的荒唐往事。

NBA／釀酒人睽違44年闖世界大賽 公鹿貼心相挺開幕戰提前時間打

美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人今年季後賽上演驚奇之旅，在國家聯盟冠軍賽橫掃尋求三連霸的「宇宙道奇」，睽違44年再度挺進世界大賽。這項歷史性成就不僅讓密爾瓦基陷入棒球狂熱，也讓密爾瓦基公鹿決定調整新賽季主場開幕戰時間，避免與世界大賽撞期。

NBA／快艇主帥欽點新賽季主戰中鋒 先發其餘4人卻說忘了

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）近日正式確認，球隊將由25歲中鋒傑克森（Isaiah Jackson）擔任先發，這位過去飽受傷勢困擾的年輕長人，也將在職業生涯第6個賽季獲得全新機會。

NBA／波蘭悍將慘被拓荒者釋出 隨尼克奪冠仍面臨失業危機

NBA新賽季即將開打，波特蘭拓荒者宣布釋出23歲波蘭前鋒索漢（Jeremy Sochan），讓這位2022年首輪第9順位的年輕球員，再度面臨尋找新東家的處境。

NBA／不爽失敗被點名 KD和太陽老闆大打口水戰

火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）和太陽隊老闆老闆伊許比亞（Mat Ishbia）近日在網路上隔空交戰，伊許比亞接受專訪表示2023年透過交易找來杜蘭特沒能帶來成功，杜蘭特直接在社群反擊，認為伊許比亞怪自己毫無道理，「他講得我好像酒駕被捕一樣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。