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NBA／勇士主帥場邊驚見「另一個自己」 緊盯分身猛看畫面瘋傳
金州勇士日前在拉斯維加斯舉行的季前熱身賽，上演20分大逆轉，以101：89擊敗洛杉磯湖人。不過，比賽最吸引目光的話題，竟然不是勇士的逆轉勝，而是總教練柯爾（Steve Kerr）在場邊意外遇見與自己長相幾乎一模一樣的男子，讓他忍不住盯著對方看了好幾秒，逗趣畫面迅速在網路上瘋傳。
這場比賽在拉斯維加斯T-Mobile體育館舉行，柯爾原本正專注於場邊指揮，卻突然發現觀眾席附近出現一名與自己極為神似的男子，讓他忍不住回頭多看一眼，隨後更直接盯著對方觀察，兩人最後還四目相交，形成相當有趣的畫面。
根據社群平台「Polymarket Hoops」分享的影片，這名男子不僅有著與柯爾相似的銀白色頭髮，連身形與臉部輪廓都十分接近，當天又穿著深色服裝，讓柯爾彷彿看到另一個自己。
事實上，這名男子並非首次受到關注，他是來自拉斯維加斯的高中英文老師吉利斯（Steve Gillis），早在2024年就曾因為觀看勇士比賽時，被發現與柯爾長得太像而在網路上爆紅。
當時柯爾甚至親自回應兩人外貌神似的話題，還幽默表示：「我只是覺得他長得非常帥氣。」
如今相隔2年，吉利斯再次出現在勇士比賽現場，而且這次直接被柯爾本人發現，雙方互相打量的模樣也讓這段影片再度成為社群熱議焦點。
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