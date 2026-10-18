NBA／喝到爛醉末節還狂轟24分！ 前最佳第六人自爆：教練要我流汗醒酒

曾3度榮獲NBA年度最佳第六人獎項的前明星後衛威廉斯（Lou Williams），職業生涯以驚人的板凳得分能力聞名，近日他在《Underground Lounge》Podcast節目中，分享一段效力洛杉磯快艇時期的荒唐往事。

威廉斯透露，自己曾因為喝得太醉，認為根本無法上場比賽，甚至主動向總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示願意接受禁賽處分，沒想到最後不但照常出賽，還在第四節狂轟24分。

「我喝醉了，我真的覺得自己沒辦法打球。」威廉斯回憶，「我跟教練說，『兄弟，真的很抱歉，但我現在喝醉了。如果你想禁賽我，或者做任何處罰，我都願意接受。』」

沒想到當時擔任快艇總教練的瑞佛斯，完全沒有打算讓威廉斯休息，反而想出一個讓他意想不到的處理方式。

「瑞佛斯直直盯著我的眼睛說，『我要讓你打滿整個第二節，因為我需要你把那些酒精全部流汗排出去，然後我第四節還需要你上場。』」威廉斯透露。

更令人難以置信的是，瑞佛斯真的按照計畫執行，不僅讓威廉斯打滿第二節，還在比賽最後階段繼續重用他。

「他真的讓我打滿整個第二節，結果我就在第四節獨拿24分。」威廉斯說。

這段經歷讓威廉斯至今印象深刻。雖然他也明白，喝醉後還上場比賽絕對不是值得鼓勵的行為，但當時竟然能夠在如此糟糕的身體狀況下繳出亮眼表現，反而讓他產生一種危險的自信。

「這就是那種會讓你開始覺得，『我沒問題，我還可以繼續這樣做』的事情。」威廉斯坦言，「因為你僥倖逃過一劫，最後甚至還取得成功，這時候你就會覺得，自己簡直像個搖滾巨星，好像什麼事情都做得到。」

威廉斯也承認，這樣的經驗容易讓球員誤以為不良習慣不會影響場上表現，因為一次僥倖成功，反而忽略背後可能存在的風險。